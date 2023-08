Rasmus Højlund firma con el United hasta 2028

Rasmus Højlund cumple su "sueño" y jugará con el Manchester United hasta junio de 2028 Con tan solo 20 años, el talentoso delantero es uno de los futbolistas más prometedores

El Manchester United ha dado la bienvenida a Rasmus Højlund, quien se ha unido al equipo con un contrato que se extiende hasta junio de 2028, con la posibilidad de una extensión de un año más, a cambio de 75M más 10 en variables.

Con tan solo 20 años, el talentoso delantero ha dejado su huella en el fútbol con un impresionante récord goleador. A lo largo de su carrera, ha anotado 27 goles en 87 partidos con diferentes clubes, incluidos 10 tantos en su paso por Italia con el Atalanta durante la pasada temporada.

Højlund no solo ha brillado en el ámbito de clubes, sino que también ha destacado en el escenario internacional. Como internacional senior con Dinamarca, ha demostrado su valía marcando seis goles en tan solo seis apariciones con su selección nacional.

La llegada de este joven talento danés al Manchester United ha sido recibida con entusiasmo por parte de la afición y del equipo técnico. Con su habilidad para encontrar el fondo de la red y su potencial en pleno desarrollo, Højlund representa una valiosa adición al frente de ataque del club inglés.

El Manchester United confía en que Rasmus Højlund continuará progresando y creciendo como futbolista bajo el liderazgo del entrenador y el apoyo de sus compañeros de equipo. Con su talento y dedicación, el joven delantero tiene todas las herramientas para marcar una gran diferencia en el club y llevarlo a nuevos éxitos en las próximas temporadas.

Primeras declaraciones tras su llegada

"No es ningún secreto que he sido fanático de este gran club desde que era un niño pequeño y soñaba con caminar en Old Trafford como jugador del Manchester United", confesó Højlund.

"Estoy increíblemente emocionado por esta oportunidad de convertir ese sueño en realidad, y estoy decidido a devolver la fe que el club ha demostrado en mí. Todavía es temprano en mi carrera, pero sé que estoy listo para dar este paso y jugar con este grupo de jugadores de clase mundial", explicó el atacante.

"Una vez que hablé con el técnico, supe que este ambiente sería perfecto para mi desarrollo. Estoy disfrutando la oportunidad de trabajar con uno de los mejores entrenadores del mundo. Bajo su guía y apoyo, sé que soy capaz de lograr grandes cosas junto con mis nuevos compañeros en este club tan especial", finalizó Højlund en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Manchester United.