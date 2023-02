Rashford recuerda a Van Gaal: "Me multaba todos los jueves"

El futbolista del Manchester United habló sobre el extécnico de los 'red devils' "Me decía de no llegar tarde al entrenamiento", apuntó

Marcus Rashford, el jugador más en forma del Manchester United y campeón de la Carabao Cup, recordó sus inicios con los 'red devils' de la mano de Louis Van Gaal, entrenador neerlandés, en una entrevista con Sky Sports.

En 2014 Van Gaal llegó al United y una temporada más tarde Rashford debutaba con el club mancuniano gracias al técnico de 71 años, quien fue como un padre para él en los inicios.

"Siempre recuerdo los jueves. Me multaba todos los jueves, aunque eso era algo que estaba totalmente fuera de mi control. Me dijo que tenía que completar mi trabajo universitario antes de ir a entrenar y eso era algo que no era negociable. Pero me decía de no llegar tarde al entrenamiento… y solo tenía 12 minutos para ir de la universidad a entrenar", dijo Marcus sobre Van Gaal.