Pochettino no vería con malos ojos su regreso al Tottenham

Según 'Sky Sports', parte de la plantilla 'spur' que ya le tuvo como entrenador ha contactado con él, que no rehúsa una vuelta a Londres El futuro de Antonio Conte está muy en entredicho, sobre todo por unas polémicas declaraciones que no sentaron bien al vestuario

Antonio Conte parece cada vez más lejos del Tottenham... y Mauricio Pochettino más cerca. Las últimas semanas están siendo bastante caóticas en el cuadro 'spur', que lucha para acabar la Premier en zona Champions. El cambio en el banquillo, que seguro que habrá en junio, podría llegar antes.

Conte acaba contrato y por temas de salud quería regresar a Italia y buscar opciones en banquillos de la Serie A. No obstante, en las últimas horas se ha precipitado todo y podría ser destituido próximamente. El motivo se encuentra en unas explosivas declaraciones donde atacaba a sus jugadores.

"Somos profesionales. El club nos paga mucho dinero a los jugadores y a mí. No para buscar excusas o no mostrar espíritu de pertenencia, no mostrar responsabilidad, que es lo que estamos mostrando. Para mí esto es inaceptable, porque es la primera vez en mi carrera que veo una situación así. Hasta ahora no he sido capaz de cambiarlo. Comparado con la temporada pasada, la situación ha empeorado. No quieren jugar bajo presión, bajo estrés. De esta forma es fácil. La historia del Tottenham es esto, el propietario lleva veinte años y no ha ganado nada. ¿Pero por qué?", dijo el entrenador.

En este contexto, la figura de Pochettino, que ya lleva semanas sonando, ha cobrado más fuerza. Ha habido también otros nombres que se relacionan con los 'spurs' como el de Luis Enrique, pero 'Sky Sports' asegura que se ha producido una conversación que desencallaría todo.

Según la prensa inglesa, parte de la plantilla que ya tuvo como entrenador al argentino ha contactado con él y el de Murphy no vería con malos ojos un regreso a Londres. De producirse, Poche volvería al banquillo que lo encumbró y en el que militó entre 2014 y 2019.