Pochettino, a ritmo de los peores números del Chelsea en octubre

El Chelsea de Pochettino cayó derrotado ante el Brentford en Stamford Bridge (0-2) A estas alturas de la campaña anterior, los Blues estaban dentro de las primeras cuatro posiciones, a diferencia de ahora que son decimoprimeros en la Premier

Pochettino está a ritmo de ser el peor entrenador del Chelsea en liga en el mes de octubre. La situación del entrenador argentino, además, está en un punto crítico y al borde de la destitución. A estas alturas de la campaña anterior, los Blues estaban en el 'top four' y tras las diez primeras jornadas de liga, el Chelsea de Pochettino se encuentra en decimoprimera posición. Tras las caídas ante Nottingham Forest y Aston Villa en Stamford Bridge y solo tres victorias de liga en su propio terreno en esta temporada, el proyecto millonario de Todd Boehly se desestabiliza.

La situación en Londres parece insostenible. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino no logra ser regular en Premier y son decimoprimeros. La situación del equipo empieza a preocupar a la afición 'blue' que empezaba a ver la luz al final del túnel.

'Los Blues' habían mostrado signos de mejora últimamente, acumulando cuatro partidos invictos con victorias ante Brighton, Fulham y Burnley y un empate 2-2 contra el Arsenal. Pero todos sus defectos volvieron para atormentarlos contra los Bees cuando regresaron sus problemas en ataque.

Tras un fuerte gasto en fichajes desde la llegada del empresario norteamericano Todd Boehly y la llegada del entrenador argentino para liderar un cambio de rumbo en el club, todo está resultando ser caótico. El Chelsea invirtió 641 millones de euros, siendo el club de la historia que más dinero ha invertido en una sola temporada, superando los 380 millones del FC Barcelona en la temporada 2017/18, los 355 del Real Madrid en la 2019/20 y los 317'5 del Manchester City en la 17/18.

Reaction from the head coach following #CheBre. 💬 pic.twitter.com/98Zd3k8XEd