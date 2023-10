Pochettino, molesto con el partido del Chelsea en Nochebuena

El entrenador 'blue' se rebeló contra la FA por el partido que jugarán el 24 de diciembre "Nuestros fans no están contentos. Y yo tampoco", comentó

Tras la decisión de la FA de poner jornada de Premier League el 24 de diciembre, Mauricio Pochettino comentó píblicamente que no está contento con el viaje que tiene que hacer 'su' Chelsea al campo de los Wolves en Nochebuena, argumentando que es injusto para los fanáticos que viajan.

"¿Nuestros fans no están contentos?" dijo Pochettino. "Yo tampoco. No estoy contento además porque el 23 es mi aniversario y necesito viajar a jugar con los Wolves, y no voy a pasar la noche del 23 en mi casa. Entonces el 24 para los argentinos es una noche muy importante y espero llegar a tiempo para celebrarlo”, sentenció.

Sin embargo, Pochettino duda que el Chelsea tenga mucho éxito si presiona para fijar una nueva fecha. “Creo que no es fácil cambiar”, afirmó. "Tenemos que aceptarlo, estamos en Inglaterra y es diferente al resto del mundo, pero necesito adaptarme e incluso si no estoy contento tengo que hacerlo lo mejor que pueda".