El 'nuevo' Chelsea quiere imitar el 'imperio' del Manchester City

Los dueños del conjunto londinense formalizaron la compra del Estrasburgo, cuyos aficionados 'ultras' mostraron su desencanto con la venta Todd Boehly, propietario de los 'blues', ha sido acusado de tener una relación de influencias con Arabia Saudí

Los movimientos del Chelsea de Todd Boehly están generando mucha polémica en Inglaterra. La última novedad sobre la nueva propiedad de los 'blues' ha sido la adquisición de una parte mayoritaria del Estrasburgo, club de la Ligue 1, en lo que puede suponer el inicio de un modelo 'multipropiedad' inspirado en el éxito del City Football Group.

Tras el anuncio de la compra del pasado jueves, los 'ultras' del conjunto francés salieron a protestar con pancartas de 'Boehly not welcome' dejando muy claro que no quieren darle la bienvenida al dueño del Chelsea con su nuevo rol en el club.

Mark Keller, presidente del Estrasburgo, mantendrá su posición en el club y todo funcionará al margen de los 'blues'. Aún así, Boehly sigue ganando enemigos allá por donde pasa.

Una revolución necesaria en el Chelsea

Mientras Todd Boehly se lanza a comprar el Estrasburgo, en Stamford Bridge atraviesan uno de sus peores momentos de los últimos años. Tras la llegada confirmada de Pochettino como nuevo entrenador, hay un movimiento enorme de entradas y salidas. El 'overbooking' es evidente, y la impulsividad del propietario norteamericano por comprar futbolistas está pasando factura.

En total, hay unos 15 futbolistas que están en la rampa de salida. Algunos de ellos, como Kanté o Kovacic, ya han sellado su traspaso a otros clubes, y hay jugadores como Havertz, Ziyech o Mendy que están cerca de llegar a un acuerdo para salir de Londres. Muchos de ellos, curiosamente, con destino Arabia Saudí. Es una casualidad que genera muchas dudas.

Arabia Saudí, ¿invirtiendo en el Chelsea?

Existe cierta polémica entorno a los inversores. Según apuntan desde Inglaterra, el Fondo Público de Inversión Saudí tiene parte de la propiedad de Clearlake Capital, la entidad privada que es co-propietaria del Chelsea. Este mismo fondo saudí es el que posee un 80% del Newcastle United, de ahí las dudas sobre un posible conflicto de intereses.

El 'Telegraph' informa de que varios clubes europeos han pedido una investigación sobre el creciente interés de Arabia Saudí en los futbolistas de la Premier, pues hay la teoría de que el Chelsea está vendiendo jugadores a un precio inflado a los saudís para evitarse los castigos del 'Fair Play' financiero.

Los mismos saudís que están comprando a estos futbolistas aceptan pagar ese precio pue estarían 'protegiendo' su inversión en Clearlake, la entidad co-propietaria del Chelsea. El Fondo Público de Inversión Saudí (PIF) también se ha aliado con uno de los negocios de Todd Boehly en cadenas hoteleras.