Mourinho: "Si sancionan al City por romper las reglas, quizás..."

José Mourinho nunca dejará a nadie indiferente. El técnico portugués ha estado presente en el podcast del exjugador Rio Ferdinand, donde habló de sus etapas en el Manchester United o el Chelsea, así como su salida de la Roma hace escasas semanas.

'The Special One' no salió de las mejores maneras de Roma: "Lo di todo. Di mi corazón, incluso algunas opciones que podrían considerarse poco inteligentes desde el punto de vista profesional. Normalmente, soy muy pragmático y profesional en mis decisiones, e intento controlar mis emociones, pero en este caso no fui pragmático, fui emocional y lo di todo. Así que al final, cuando me fui, me fui dolido", reconoce.

El técnico portugués rechazó ofertas importantes por estar en la Roma, como propuestas millonarias de Arabia o incluso de la Selección Portuguesa. El luso pudo haber dirigido a su selección antes de la disputa del Mundial, aunque rechazó la oferta para seguir al frente del equipo romano.

Sobre su etapa en el Manchester United, Mourinho se muestra frustrado por no haber conseguido los objetivos: "Yo quería hacer limpieza desde la segunda temporada y no pudimos por diferentes razones. ¿Compras muebles nuevos antes de limpiar la casa? Estaba más pendiente de limpiar la casa que de comprar muebles nuevos -en referencia a nuevos fichajes-. Hice todo lo que pude, pero conocía perfectamente los problemas profundos que teníamos allí".

El portugués se quedó lejos de conquistar la Premier League, en parte debido a que el Manchester City de Guardiola le arrebató esa posibilidad. Ahora, con el equipo inglés investigado por una supuesta infracción de hasta 115 normas del Fair Play Financiero, el luso bromea: "Si pillan al Manchester City incumpliendo el Fair Play Financiero, rompiendo las reglas, ¡quizá pierdan algunos puntos en el título y podamos ganar la Premier!", explicaba entre risas.