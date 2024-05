Wembley dictará sentencia en la final de la FA Cup

Manchester City y Manchester United, una de las rivalidades más férreas del panorama futbolístico, se ven las caras este sábado (16:00 horas CET) en la final de la FA Cup, el torneo del KO por excelencia en Inglaterra y el más antiguo del mundo.

Wembley se vestirá de gala para recibir a 'red devils' y 'cityzens', vecinos y enemigos de la ciudad de Manchester, dos equipos que ocupan un lugar especial en la historia de este deporte. Será la reedición de la final de 2023, un encuentro en el que los de Guardiola consiguieron avanzarse a los 13 segundos y acabaron levantando el trofeo por un definitivo 2-1. Hoy serán de nuevo los favoritos para llevarse el triunfo ante un United que vuelve a estar, otra temporada más, con todas las alarmas encendidas.

TEN HAG Y GUARDIOLA, DIRECCIONES OPUESTAS

Erik Ten Hag es el nombre propio de esta final. Según afirmó 'The Guardian' el pasado viernes, el entrenador de los red devils será destituido pase lo que pase en Wembley tras otro curso decepcionante en Old Trafford. La realidad es que, más allá de haber llegado a esta final, estuvieron a segundos de caer en la semifinal ante el Coventry City en una vergonzosa segunda parte, un equipo de Championship, y la cosa no ha ido mucho mejor en competición doméstica.

Ten Hag será destituido tras la FA Cup / EFE

El Manchester United ha finalizado en 8a posición en esta liga 23/24, el peor registro desde que la Premier League fuera creada en 1992. Los 60 puntos conseguidos superan ligeramente la peor marca conseguida hace tan solo dos temporadas, con 58 unidades. Tan solo jugarán fútbol europeo en caso de ganar la final copera, una Europa League que sabría muy poco para una entidad de tal nivel, acostumbrada a ganar los títulos más prestigiosos en una historia plagada de éxitos. Ten Hag ha sido una apuesta fallida en los banquillos, aunque el rendimiento de jugadores como Antony, Rashford, Sancho o Casemiro no han estado a la altura.

En el otro lado del césped aguardará el club más grande de la historia moderna en Inglaterra, un Manchester City que se coronó hace escasos días con su cuarta Premier League consecutiva, la sexta desde que llegó Pep Guardiola, entrenador que vive una realidad radicalmente antagónica a la de Ten Hag.

Guardiola posa con el título de la Premier / Agencias

El de Sant Pedor sigue agigantando su vitrina de trofeos y tan solo tiene por delante a Alex Ferguson en cuanto a ligas se refiere, un técnico que se retiró con 13 campeonatos ingleses. En Wembley, Guardiola podría ganar su tercera FA Cup como 'skyblue', y aún le quedan lejos los 7 títulos levantados por Arsene Wenger en el Arsenal.

LOS CITYZENS, FAVORITOS

Será la segunda vez en la historia que se repita la misma final en ediciones consecutivas, la primera desde 1885. El United no gana la copa desde 2004 y todas las previsiones están en su contra hoy ante el City, y es que los 'Cityzens' han ganado en seis de los últimos siete enfrentamientos directos. La última victoria 'red devil' fue en enero de 2023,

Pep Guardiola ha vencido al Manchester United 15 veces como entrenador, y solo registra más victorias contra el Burnley (17) y el Arsenal (20) desde que aterrizase en el país británico allá por 2017