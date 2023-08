El milagro del Liverpool se llama Darwin Núñez

El delantero uruguayo convirtió un doblete para completar una remontada épica frente al Newcastle Klopp reconoció que había sido la mejor victoria de su carrera

El Liverpool de Jürgen Klopp tuvo un 'déja vu' en St. James' Park de lo que fue aquel 4-0 en Anfield frente al FC Barcelona. Así lo reconoció el propio técnico alemán, que afirmó que esta había sido la remontada más difícil en toda su carrera como entrenador. "Definitivamente, esta fue más difícil que el partido frente al Barcelona", confesó. Y todo con un nombre propio por encima de cualquier otro: Darwin Gabriel Núñez Ribeiro.

Menos de quince minutos le bastaron al uruguayo para darle la vuelta a un partido que parecía perdido desde el minuto uno. Ingresó en el 77', con 1-0 abajo en el marcador y con un hombre menos desde la expulsión de Virgil Van Dijk en la primera mitad. Lo había tenido muy cerca, pero todavía no se había estrenado en esta Premier League. Y lo hizo por la puerta grande.

El primero con su firma cayó en el minuto 81', con un derechazo tan suyo que últimamente se le había marchado fuera y esta vez perforó las redes de Pope. Por si no fuera suficiente, ya en el descuento llegaría el doblete del 'charrúa' aprovechando un pase perfecto de Mohamed Salah. Y este Darwin ya no falla.

Tras su exhibición, Jürgen Klopp reconoció que el ex del Benfica no estuvo contento con no ser titular, "pero no puedes tener más de 11 jugadores jugando todo el tiempo, así que debes tener estabilidad. Necesitamos crear una nueva forma de jugar al fútbol y Darwin puede ser una parte clave en ello", añadió.

¡OTRA VEZ DARWÍN NUÑEZ! 🔥🔥🔥



Es el hombre de moda en Liverpool tras esta exhibición. Cuando su equipo estaba con 10. Ante todo un Newcastle. En St James' Park...



¡Qué victoria de los 'reds'! 👏 #PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/PnIuXDBsXK — DAZN España (@DAZN_ES) 27 de agosto de 2023

Darwin desató la locura. El uruguayo prendió la mecha y se echó el equipo a la espalda para asaltar uno de los feudos más difíciles de toda la liga. Sus dos dianas borraron del mapa el error garrafal de Trent Alexander-Arnold en el primer tanto de Gordon. El canterano de los 'Reds' volvió a dejar claro que su mejor posición ya no es la de lateral derecho.

'MVP', líder y protagonista, el futbolista de Artigas se convirtió en el quinto jugador uruguayo en marcar diez goles o más en Premier League por detrás de Luis Suárez (69), Gustavo Poyet (54), Edinson Cavani (12) y Diego Forlan (10). Y este 'nuevo' Liverpool lleva su nombre en la espalda.