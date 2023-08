Darwin Núñez apela al orgullo del Liverpool

El ariete uruguayo, autor de un doblete, fue protagonista absoluto en la remontada ante el Newcastle (1-2) La entrada de Diogo Jota y el propio Darwin desde el banquillo cambió radicalmente el rumbo del encuentro

El Liverpool, en un ejercicio de orgullo y amor propio, protagonizó una remontada para el recuerdo ante el Newcastle en St. James Park. El gol de Anthony Gordon y la expulsión de Virgil van Dijk pusieron el encuentro cuesta arriba a los 'reds', pero la entrada de Diogo Jota y Darwin Núñez desde el banquillo cambió lo que parecía un desenlace trágico. El uruguayo, autor de un doblete, brindó al Liverpool su segunda victoria de la temporada.

Los primeros compases del encuentro sirvieron como preludio de la dureza del encuentro. Los jugadores iban con todo en cada acción dividida, y Alexander-Arnold apenas tardó 5 minutos en ser amonestado. La cartulina amarilla no amedrentó lo más mínimo al internacional inglés, que en la acción inmediatamente posterior pudo irse a la calle tras sacar el brazo a pasear en un lance con Anthony Gordon. Las gradas de St. James Park, hostigadas por Eddie Howe, reclamaron airadamente su expulsión.

Alexander-Arnold no estaba en el partido, y un error imperdonable derivó en el primer tanto del encuentro. El lateral de los 'reds' no acertó en el momento de controlar el esférico, que se escabulló entre sus botas, y Gordon aprovechó la situación para plantarse solo ante Alisson. Al ex del Everton no le tembló el pulso en el momento de definir entre las piernas del guardameta.

Pero los problemas del Liverpool no habían hecho más que empezar. Gordon, de nuevo protagonista, filtró un gran pase al espacio para Isak, que fue derribado por Van Dijk. La entrada del neerlandés no fue excesivamente dura, pero al tratarse del último defensor terminó siendo expulsado.

El Liverpool se descompuso con la inferioridad numérica. Klopp sacrificó a Luis Díaz con el objetivo de recuperar solidez defensiva, pero esto no detuvo la sangría perpetrada por el Newcastle. Sólo una prodigiosa mano de Alisson ante la volea de Almirón pudo evitar que la ventaja de los 'Magpies' fuese mayor al término de la primera parte.

El Liverpool no mejoró tras el paso por vestuarios, y Klopp tuvo que echar mano al banquillo en busca de una necesaria reacción. La entrada de Diogo Jota dio otro aire al equipo, que poco tardó en ganar presencia ofensiva. La ocasión más clara nació de las botas de portugués, que filtró un magnífico pase que dejó solo en el área a Salah. Botman se deslizó a ras de suelo para arrebatarle el balón de los pies y terminar con el peligro.

El Newcastle estaba comenzando a sufrir, y sus problemas se agravaron con la entrada de Darwin Núñez. El empate parecía inevitable, y terminó naciendo de una combinación entre los dos futbolistas que cambiaron el rumbo del encuentro. Uno de los innumerables pases filtrados de Diogo Jota, que tantos estragos estaban causando en la zaga de los 'Magpies', pilló por sorpresa a Botman, que no pudo evitar que el envío encontrase a Darwin Nuñez. El uruguayo, con un latigazo cruzado, firmó el ansiado gol del empate del Liverpool.

Pero Darwin Núñez no había dicho su última palabra. En una jugada calcada al gol del empate, esta vez recibiendo el pase de Salah, el uruguayo culminó una remontada para el recuerdo en el tiempo de descuento.