Lingard se sincera sobre su etapa en el United: "Bebía alcohol todas las noches para matar el dolor"

Tras toda una carrera en el United, el centrocampista fichó por el Nottingham Forest el pasado verano El jugador reveló cómo afrontaba sus momentos personales más duros en Old Trafford

Jesse Lingard se formó en la academia del Manchester United, por lo que desde muy joven perteneció al equipo. Entre cesiones a otros conjuntos británicos y temporadas en el primer equipo, el centrocampista pasó once años como futbolista de la entidad mancuniana. Tras toda una 'vida' en Manchester, Lingard se mudó a Nottingham el pasado verano para convertirse en nuevo jugador del recién ascendido Forest. Seis meses después, el deportista se ha sincerado sobre cómo fue su dura etapa en el 'Teatro de los Sueños', que en su caso eran pesadillas.

"Bebía alcohol todas las noches para matar el dolor", reveló Lingard en un podcast que recoge el Daily Mail. "Trataba de olvidar lo que me pasaba bebiendo, pero lo empeoraba diez veces. Bebía antes de irme a dormir. Siempre una última copa. Ahora miro hacia atrás y pienso '¿por qué hice eso?', pero necesitaba algo para quitarme el dolor", añade el ex 'red devil'. Se refiere, en especial, a la temporada 2019-20, en la que acabó la Premier League con una única anotación con la camiseta del United. Su rendimiento provocó reiterados insultos y críticas por parte de la que era su afición, situación que agravó más el momento personal del futbolista. "Los insultos por supuesto que me afectaban. Soy humano, y ya estaba lo suficientemente mal, de todos modos", comentó.

"En los entrenamientos intentaba enmascarar mi depresión"

A sus criticadas actuaciones con el conjunto de Manchester se le sumó una depresión en la que cayó su madre durante ese período. "Estuve expuesto a muchos insultos. Ya había tocado fondo y necesitaba hacer algo. Pasé por cosas que los que me rodeaban no sabían, sentí que el mundo se me caía encima", confesó el mediocampista, que tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores, que tenían 15 y 11 años, cuando su madre fue hospitalizada por su enfermedad. "No estaba siendo el hermano mayor que necesitaban. Siempre les intentaba dar mi versión alegre, divertida... pero yo estaba pasando por mis propias cosas. Estaba como en piloto automático", se lamentó.

"Necesitaba un descanso, un respiro. Necesitaba encontrar motivación. En los entrenamientos intentaba enmascarar mi depresión y ocultar mi ansiedad. Intentaba ser el 'Jesse bromista' de siempre, pero llegas a un punto en el que tienes que hablar y decir algo porque el mundo se te cae y no tienes a nadie que te apoye. En ese momento le hablé a Ole (Solskjær, técnico del equipo en ese momento)", compartió el actual futbolista del Nottingham Forest. En el City Ground Jesse ya ha disputado 14 partidos de Premier League esta temporada, además de marcar dos goles y asistir en otros dos en la Carabao Cup, competición en la que su equipo jugará las semifinales contra, justamente, el Manchester United.