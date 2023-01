Ziyech se pone a tiro del Barça

El Chelsea quiere desprenderse del marroquí después de fichar a tres delanteros en el mercado de invierno Sería la tercera ocasión que el club azulgrana muestra interés en su incorporación

El Chelsea está siendo el gran animador del mercado de fichajes de invierno. El club londinense ha incorporado a dos delanteros, Joao Félix y Mudryc, y está a punto de cerrar un tercero, Madueke. Por el primero pagó 11 millones de euros por una cesión de 6 meses, por el segundo rompió la banca y lo compró por 100 millones al Shakthar Doneskt y por el tercero abonará unos 35 millones de euros al PSV.

Con este dispendio económico y 'overbooking' en la delantera, el Chelsea está obligado a soltar lastre y poner en el mercado a los delanteros con los que no cuenta. Y uno de ellos es Hakim Ziyech. El marroquí ya no jugaba demasiado con Thomas Tuchel y su situación en el equipo con Graham Potter en el banquillo no ha mejorado. El jugador está en el mercado y ahora deberá decidir si quiere seguir con su ostracismo en Stamford Bridge o buscar una salida fuera.

Ofertas no le faltan. Ya las tuvo en verano y ahora después de su buena actuación con Marruecos en el Mundial -consiguieron el cuarto puesto- serán muchos más los equipos que llamarán a su puerta. Uno de ellos puede ser el FC Barcelona. Ziyech se ha puesto a tiro y en el club azulgrana quieren conocer cuáles pueden ser las condiciones de su salida.

El delantero siempre ha gustado en Can Barça. De hecho, si van en serio a por él ésta sería la tercera ocasión en la que el jugador ha estado en la órbita azulgrana. En 2020, antes de que el Chelsea pagara al Ajax 40 millones de euros por su fichaje, el Barça ya lo tenía en la agenda y la temporada pasada estuvo a punto de venir cedido en el mercado de invierno en unas condiciones muy favorables. Al final la dirección deportiva se decantó por incorporar a Adama, cedido, y Ferran Torres.

En el Chelsea, Hakim Ziyech acumula un total de 97 partidos, con 14 goles y 11 asistencias. Esta temporada sólo ha disputado 9 partidos en la Premier y todavía no ha podido estrenarse.