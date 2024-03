El Leicester despide al entrenador del femenino por una supuesta relación con una jugadora

El pasado 8 de marzo, 'The Guardian' desvelaba que el entrenador del Leicester femenino, Willie Kirk (45 años), estaba siendo investigado por una supuesta relación con una jugadora y sería apartado.

Tan solo un día después, la propia entidad confirmó que el proceso estaba abierto y que Jennifer Foster se pondría al frente del banquillo de manera temporal.

Ahora, 'The Guardian' ha avanzado que Willie Kirk será despedido de la entidad de Leicester. Varias compañeras de trabajo, que dirigen a equipos de la liga, no dudaron en dar su opinión. “Nuestro trabajo y nuestro deber es proteger a las jugadoras, ante todo. Así que cruzar esa línea es inaceptable y no puede suceder”, señaló Carla Ward, entrenadora del Aston Villa, sobre el escenario.

“Son inapropiadas”, dijo Emma Hayes sobre las relaciones entrenador-jugadoras, actual técnica del Chelsea y seleccionadora de Estados Unidos, también habló de las existentes entre jugadoras.

“Una de las cosas importantes de las que hablar es que el fútbol femenino está pasando de ser un deporte amateur a un deporte profesional”, dijo retractándose. El debate, lejos de cerrarse, sigue abierto,