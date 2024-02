La lección que aprendió Alex Song al compararse con Thierry Henry

"No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba". Esas palabras las pronunció Alex Song en 2022 en un directo de Instagram con su compatriota de la NBA, Pascal Siakam. El exfutbolista, que pasó por las filas del Barcelona sin pena ni gloria, aunque poco le importó, explicó en Football Talks otra curiosa anécdota con el dinero de protagonista. Esta vez, cuando era futbolista en el Arsenal.

El camerunés habló de su tendencia derrochadora al verse con tanto dinero siendo tan joven en el club 'gunner', al que llegó procedente del Bastia con 17 años. "La mayoría de futbolistas viven más allá de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme la vida en los últimos cuatro, cuando me di cuenta de lo que era un desperdicio", apuntó.

Un buen ejemplo de los desperdicios que tuvo tiene que ver con el coche de Thierry Henry. “Cuando llegué al Arsenal con 17 años, firmé mi primer contrato profesional y recibí 15.000 euros, estaba muy eufórico. Te puedes imaginar, un joven adolescente que pasa de 4.000 euros a 15.000 euros. Quería hacer como los grandes jugadores del Arsenal", arrancó.

Alex Song llegó al Barça procedente del Arsenal / EFE

"Un día llegué al entrenamiento y vi llegar a Henry con un coche magnífico, una auténtica joya, un Lincoln Navigator, así que pensé que tenía que conseguir el mismo coche. Y ya sabes, cuando eres futbolista, solo tienes que firmar unos papeles y te dan el coche y luego te lo descuentan el sueldo", reflexionó.

"ESTE COCHE NO ESTÁ A MI NIVEL"

"Pero a los dos meses devolví el coche porque era un coche americano que consumía mucha gasolina y todo mi dinero se iba para el combustible y les dije 'Dame un Toyota, es demasiado caro en mi opinión'. Cuando llegué al entrenamiento, Henry me preguntó: 'Pero hijo, ¿dónde está tu coche?'. Le dije: 'Este coche no está a mi nivel'", reconoció.

Alex Song en un partido contra el Granada cuando era futbolista del FC Barcelona / EFE

Por suerte para él, en el Barça logró su gran objetivo: ganar mucho dinero. "Cuando el FC Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me haría millonario", afirmó en la charla mencionada con Siakam.

Además de Bastia, Arsenal y Barça, Alex Song pasó por las filas del Charlton (cedido por el Arsenal), West Ham (cedido por el Barça), Rubin Kazan, FC Sion y el AS Arta/Solar7 de Djibouti, donde colgó las botas a los 36 años.