Klopp se enfada cuándo le preguntan sobre Arabia Saudí

“¿Me estás vacilando? ¿Una semana después de que se cerrara el mercado me preguntas sobre la ventana de transferencias de enero? El entrenador del Liverpool quiere pasar página sobre Salah, que se ha quedado en Inglaterra, almenos por el momento

Jurgen Klopp se ha enfadado cuándo ha sido consultado sobre Salah y su posible venta a Arabia Saudí en el mercado de invierno. El técnico alemán visiblemente molesto y sin ganas de hablar del tema ha afirmado: “¿Me estás vacilando? ¿Una semana después de que se cerrara el mercado me preguntas sobre la ventana de transferencias de enero? ¿No puedes esperar hasta diciembre para hacer estas preguntas? No estoy preocupado y no lo estaba hasta que abriste la herida nuevamente”. Con estas declaraciones quiso zanjar el tema 'más polémico' que se ha enfrentado en la comparecencia previa al Wolves-Liverpool del sábado a las 13:30 horas.

En rueda de prensa, Klopp ha dado más repaso a la actualidad del equipo 'red'. Y se ha referido a diversos nombres. Sobre Alexander-Arnold y su nuevo cambio de posición del lateral derecho al centro del campo: “Tenemos que ser flexibles. Si miras el partido contra Villa, Trent no estaba fijo en el puesto de centrocampista. Debe estar bien, estará bien. Debemos adaptarnos a las diferentes habilidades del jugador”.

La enfermería del Liverpool, evidentemente también preocupa a su técnico, pero parece que llegan a sus respectivas finales lesiones: “Thiago ya está corriendo, eso es bueno. Konaté lleva dos días trabajando. No lo vi todavía a Darwin Núñez, tuvimos contacto pero está bien". Son tres jugadores que van a ser muy importantes durante la temporada.

Sobre la opinión pública que hay alrededor del equipo, que el club debería haber fichado más Klopp pide paciencia para el equipo que están construyendo: "No es que hayamos formado un equipo ahora, estamos en ese proceso. Ganar con 10 ayuda al Newcastle nos ayudó a crear el espíritu y la mentalidad. Aún es temprano, estoy contento con la base sobre la que podemos trabajar. Realmente amo a este equipo, pero son sus primeros días”.