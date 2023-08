Klopp cierra la puerta de Salah

El técnico alemán ha asegurado la continuidad del futbolista egipcio en el Liverpool "Está comprometido al 100% con el Liverpool. No hay nada que hablar", confesó

El futuro de Mohamed Salah es una cuestión de estado en el Liverpool, y los aficionados han estado a punto de perder la cabeza tras ver cómo su futbolista insignia se acercaba demasiado al bonito 'precipicio' repleto de los millones del futbol saudí. El Al-Ittihad iba con todo.

Sin embargo, todo parece haber quedado en un susto. Jürgen Klopp ha sido el encargado de salir a calmar las aguas en medio de la tormenta. Preguntado por esta situación en rueda de prensa, el técnico de los 'Reds' ha dejado muy claras cuáles son sus intenciones y las del club con el futuro del '10'.

"No tenemos ninguna oferta. Mohamed Salah es un jugador del Liverpool y para todo lo que hacemos es esencial. Si hubiera algo, la respuesta sería no. 'Mo' está comprometido al 100% con el Liverpool. No hay nada que hablar", sentenció Klopp. Cortita y al pie.

Renovado el pasado verano hasta 2025, Mohamed Salah sigue siendo el futbolista capital del proyecto del Liverpool y el mejor jugador sobre el césped temporada tras temporada. La pasada campaña, que fue terrible a nivel deportivo para su equipo, provocó que ahora tengan que conformarse con jugar Europa League. Sin embargo, encontrar un bajón de Salah es misión imposible.

En medio del caos del equipo, el egipcio contribuyó con 30 goles y 16 asistencias en 50 encuentros disputados. Lleva tres temporadas sin bajar de las treinta dianas, y tras la marcha de Roberto Firmino y de Sadio Mané es el último superviviente de un tridente para la historia. Todavía tiene 31 años y muchísimo fútbol en sus botas para seguir regalando por los campos de la Premier.