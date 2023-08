El Al-Ittihad prepara una megaoferta por Mohamed Salah a pesar de que el Liverpool insista en que no está a la venta

El Al-Ittihad no se rinde a pesar de que el Liverpool haya dicho que Mo Salah no está a la venta. Desde Arabia ya están preparando una megaoferta para hacerse con los servicios del egipcio A cuatro días de que finalice el mercado de fichajes, Klopp insiste en que no se va a producir la salida de su jugador estrella pero que en caso de que sí se efectuara sería una "verdadera catástrofe"

Arabia Saudita no juega con presión. A pocos días de que finalice el mercado de fichajes, los clubes sauditas siguen preparando astrónomicas ofertas para tentar a las estrellas de los equipos más importantes de europa. El egipcio ha estado fuertemente vinculado con un traslado a Arabia Saudita, con el Al-Ittihad dispuesto a gastar mucho dinero para fichar al delantero.

Según informaciones de Daily Mail, el Al-Ittihad se niega rotundamente a renunciar a Mohamed Salah y está alineando una megaoferta para hacerse con los servicios del jugador a pesar de que el Liverpool insiste en que el talismán no está a la venta. A tan sólo cuatro días de que finalice el mercado, Jürgen Klopp calificó la posible marcha de Salah a Arabia como una "verdadera catástrofe" dado que le costaría mucho encontrar un repuesto de sus características con tan poco margen de tiempo.

Jürgen Klopp ha insistido en que a Salah no se le permitirá irse especialmente por este poco tiempo de margen para actuar y encontrar un recambio digno. El técnico de los 'reds' admitió que se siente "incómodo" mientras el equipo saudita intenta robarle a su jugador estrella.

"No hay nada de qué hablar, no tenemos ninguna oferta", afirmó. ''Mo es un jugador del Liverpool y esencial para todo lo que hacemos. Si hubiera algo la respuesta sería “no”', añadió. Con el cierre de la ventana de transferencias de la Premier League el viernes, los equipos de Arabia Saudita tienen hasta el 20 de septiembre para concluir sus negocios. Por tanto, Salah aún podría marcharse más allá de la fecha límite del viernes, dejando al Liverpool sin sustituto.

Hablando sobre la permanencia de la Saudi Pro League después de la fecha límite de Inglaterra, Klopp continuó: "Siempre me alegré cuando las ventanas de transferencia terminaron. No es mi trabajo quejarme, es mi trabajo tomar el equipo que tenemos al final de la ventana de transferencia y sacar lo mejor de él.

Lo que hace que no sea posible lidiar con esto es que nuestra ventana de transferencia se cierra y la de ellos permanece abierta... ¿cómo podemos reaccionar? Lo tuvimos en el pasado con Rusia, tenían una ventana de transferencia diferente, pero no fue una locura. Pero las autoridades deberían dejar claro que si uno quiere ser parte del sistema, debe hacer sus negocios al mismo tiempo. Estoy bastante seguro de que la FIFA podría hacerlo así si quisiera". concluyó.

A pesar de la negación y las esperanzas del técnico alemán en que su jugador estrella no se vaya en este mercado de verano el Al-Ittihad prepara una megaoferta, de cifras aún desconocidas, que podría dar un golpe en la mesa. Según Transfermarkt su valor de mercado es de 65 millones de euros pero el Liverpool no aceptaría en este momento una oferta cercana a esta cifra.