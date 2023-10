Iraola, cerca de ser el primer técnico en caer en la Premier

La temporada pasada fueron despedidos catorce entrenadores, superando el récord anterior, que estaba en diez Erik ten Hag, Paul Heckingbottom y Mauricio Pochettino han estado en la cuerda floja después de malos comienzos con sus respectivos clubes

Todavía no se ha oficializado ningún despido de entrenador en la Premier League, aunque alguno está en entredicho, después de que la temporada pasada 14 entrenadores fueron despedidos, superando el récord anterior, que estaba en 10.

En lo que va de la temporada 23/24, técnicos como Erik ten Hag, Paul Heckingbottom y Mauricio Pochettino han estado en la cuerda floja después de malos comienzos con sus respectivos clubes, pero de momento se mantienen en sus puestos.

Pero es el Bournemouth el primer club que podría despedir a su entrenador esta temporada después de que el español Andoni Iraola esté bajo la lupa. Los Cherries aún no han saboreado la victoria esta temporada, ya que actualmente se encuentran en el puesto 19 de la clasificación de la Premier League después de la derrota del sábado por 2-1 ante el Wolverhampton Wanderers.

Así que el exentrenador del Rayo Vallecano es ahora el favorito para ser despedido después de que Betfair le tasara 8/11 . El técnico del Sheffield United, Heckinghambottom, es el segundo favorito y el técnico del United, Ten Hag, es tercero.

Sin embargo, el Daily Mail afirmó que fuentes cercanas a Bournemouth dijeron que Iraola no está cerca del despido todavía. Después de la derrota ante los Wolves, el español apeló a seguir trabajando: "Tenemos que estar preocupados. Ahora es cuestión de encontrar formas de ganar. No he hablado con la junta pero no es una cuestión de mi situación. Se trata de cómo podemos solucionar esto de la mejor manera. Nadie debería preocuparse por mí, deberían preocuparse por que el Bournemouth gane partidos".

Y añadió: "Estoy seguro de que los aficionados no deberían preocuparse por mí, les importa que su equipo gane partidos. Tiene que ser así", dijo el técnico del Bournemouth.