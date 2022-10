Haaland sigue triturando rivales en la Premier

El noruego alcanza ya los 17 goles con el doblete que encarriló el triunfo del Manchester City frente al Brighton Los 'seagulls' se metieron en el duelo con un tanto de Trossard pero De Bruyne sentenció después con un golazo

El Manchester City se resarció de la derrota en Anfield volviendo a la senda del triunfo en casa. El Brighton fue la última víctima de un Haaland insaciable que alcanza ya los 17 goles en apenas 13 jornadas. Es el primer futbolista desde Agüero en 2018 en enlazar siete partidos en el Etihad mojando. Su doblete encaminó el triunfo que sentenció De Bruyne. Trossard hizo soñar por unos minutos a los ‘seagulls’.

FICHA TÉCNICA Premier League MCI 3 ________________ 1 BHA ALINEACIONES Manchester City Ederson; Akanji, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez (Foden, 62'), Grealish (Palmer, 77') y Haaland (Julián Álvarez, 80'). Brighton Robert Sánchez; Veltman (Estupiñán, 66'), Dunk, Webster; March, Gross (Sarminento, 87'), Caicedo, Trossard; MacAllister (Gilmour, 87'), Lallana (Lamptey, 46') y Welbeck (Undav, 79'). Goles 1-0 M. 22 Haaland. 2-0 M. 43 Haaland (pen.). 2-1 M. 53 Trossard. 3-1 M. 75 De Bruyne. Árbitro Craig Pawson. T.A.: Mahrez (54') / Caicedo (26'), Gross (61') y Estupiñán (74'). Incidencias Etihad Stadium. 53.150 espectadores.

No fue un encuentro cómodo para los de Pep Guardiola. Clasificado ya para los octavos de Champions, el técnico de Santpedor dispuso su once más reconocible para seguir presionando en la tabla al intratable Arsenal de Arteta. El Brighton presionaba para intentar ahogar en la creación a los ‘skyblue’. Así llegó un error de Ederson pero Welbeck no estuvo nada acertado en el remate con el brasileño fuera de posición.

Haaland empezó a hacer de las suyas llegados casi al ecuador de la mitad cuando reclamó un penalti de Robert Sánchez. El meta ‘seagull’ le dio, pero estimó el colegiado que sin ser suficiente para sancionarlo. Y el VAR no intervino. Funcionamiento muy distinto en Inglaterra que en España. No le hizo falta esa pena máxima al noruego para poder besar las mallas. Un patadón de Ederson le lanzó en ataque, superó la salida de Robert con un control orientado con el pecho, tumbó a Webster en el cuerpeo como si fuera un saco de plumas y marcó a placer a puerta vacía.

El City rozó el segundo en una gran jugada coral pero Dunk bloqueó el disparo de De Bruyne cuando ya parecía colarse. De héroe a villano, el central del Brighton cometió minutos después penalti sobre Bernardo y Haaland fusiló desde los once metros. Tardó en entrar esta vez el VAR, pero lo hizo con acierto. Pese a su gran partido, el cuadro de Roberto de Zerbi ya se veía dos goles por debajo.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Tras el paso por vestuarios se abrió un camino de esperanza para los visitantes. Robert sacó un gran pie para negar la diana a Mahrez y del posible 3-0 se pasó al 2-1. Latigazo de Trossard desde la frontal en una acción donde Akanji y Laporte estuvieron blandos y Ederson se la comió por el primer palo. Partido irregular del meta, que posteriormente sí negó el tanto al belga cuando más flaqueaba el City.

Mac Allister probó suerte también, sin éxito, y al final la jerarquía ‘cityzen’ terminó por imponerse. Bernardo encontró libre a De Bruyne en la frontal y desde ahí el ‘17’ la mandó lejos del alcance de Robert. Murió un bravo Brighton que, al menos, volvió a marcar tras tres partidos en blanco.