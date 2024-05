La lista de la compra del Barça para el medio centro

Una vez Xavi selló su continuidad en el banquillo del Barça tras una conversación con el presidente Joan Laporta, el propio técnico de Terrassa ha empezado a avanzar, junto al director deportivo, Deco, en la confección de la plantilla de la próxima temporada, un grupo que debe aspirar a poder luchar por todos los títulos.

Siempre pendiente de que el club haga los deberes y se pueda operar durante el mercado de verano con la regla del 1-1, algo que podría llegar gracias a la próxima renovación del contrato con Nike, tanto el entrenador como el director deportivo tienen claro que es prioritario reforzar la posición de medio centro, que quedó huérfana tras la marcha de Sergio Busquets al Inter de Miami. Se cubrió con Oriol Romeu, pero la apuesta no ha funcionado y el de Ulldecona tiene todos los números para salir este verano. Al final, Xavi ha confiado la posición en muchos partidos a Christensen, pero el de Terrassa tiene la intención de que el danés regrese al centro de la zaga la próxima temporada.

Así pues, y teniendo en cuenta que Sergi Roberto acabará renovando, Xavi cuenta con el capitán para la posición de medio centro, más lo que puedan aportar Gündogan o De Jong, por lo que es muy necesario el fichaje de un jugador de nivel para esa posición.

Kimmich y Zubimendi

En la mente del de Terrassa, como opciones prioritarias, aparecen los mismos nombres que ya surgieron durante el pasado verano: Joshua Kimmich y Martín Zubimendi. Xavi siempre ha dicho que el jugador de la Real Sociedad es el centrocampista más parecido a Busquets de los que se podrían fichar, pues Rodri, del City, es inaccesible. El verano pasado fue imposible abordar su contratación, mientras también es complicada un año después. Renovó Zubimendi, ahora lesionado en el bíceps femoral y baja hasta final de temporada, hasta el 30 de junio del 2027, pero mantuvo su cláusula de rescisión en 60 millones de euros. La cantidad es muy elevada y la Real es un club que no suele negociar.

Zubimendi conduce el esférico / Real Sociedad

Por todo ello, ven más factible en el Barça la llegada de Joshua Kimmich, aunque el Bayern de Múnich sea también un club con el que es difícil negociar. Kimmich, medio centro al que Thomas Tuchel está alineando de lateral derecho en muchos partidos, ha hablado con Xavi y el alemán está encantado con la idea de fichar por el Barça. Seguramente por ello ha dado largas a su equipo cuando le ha ofrecido la renovación. Acaba contrato en el 2025 y, si no renueva, el Bayern deberá facilitar su salida este verano para ingresar algo de dinero. Está tasado en 60 millones de euros, pero teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato, puede salir por menos. Además, siempre hay que tener presente que el Bayern tiene interés en diversos jugadores del Barça, como Ronald Araujo o Frenkie de Jong.

Más físico

Pero no son los nombres de Zubimendi y Kimmich los únicos con los que trabajan Xavi y la dirección deportiva azulgrana. Deco siempre ha sido partidario de fichar a un medio centro que no aporte solo el clásico juego de posición del Barça. Quiere que también aporte despliegue físico. En este sentido, un jugador que está en el punto de mira del brasileño es el medio centro del Everton, Amadou Onana. Tiene 22 años y contrato con el club de Liverpool hasta el 2027. El Barça hace tiempo que ha contactado con sus agentes, pero la posible operación se ha complicado porque el Everton ha salvado la categoría, por lo que no será fácil negociar con ellos sabiendo que tasaba al futbolista internacional por Bélgica en 60 millones de euros.

Amadou Onana, jugador del Everton / efe

Onana es del agrado de Deco y también está bien considerado por Xavi, que también cree que podría ser un buen refuerzo para la posición de medio centro otro jugador que ha sido ofrecido al Barça por sus agentes y que llegaría gratis, pues acaba contrato con su club, el Leicester, recientemente ascendido a la Premier. Se trata del nigeriano Wilfred Ndidi. El técnico del Barça, tras su ofrecimiento, ha seguido al jugador y considera que es un futbolista interesante y que encajaría en el equipo. En cambio, no acaba de ver a otro de los jugadores con los que también se ha negociado y que también llegaría gratis, el internacional argentino del Betis, Guido Rodríguez.