Guardiola se perderá los dos próximos partidos por una operación en la espalda

El español sufría desde hace tiempo "de importante dolor en la espalda", por lo que voló a Barcelona para someterse a una operación Juanma Lillo, supervisará las sesiones del primer equipo en los entrenamientos, así como los dos próximos partidos

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se perderá los dos próximos partidos de Premier League tras someterse a una "operación rutinaria" en la espalda.

Según explicó el Manchester City, el español sufría desde hace tiempo "de importante dolor en la espalda", por lo que voló a Barcelona para someterse a una operación "de emergencia" con la doctora Mireia Illueca.

"La operación ha sido un éxito y Pep se recuperará y rehabilitará en Barcelona", añadió el club inglés.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.