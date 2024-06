Florentino, 261 millones de euros mal invertidos en el último un lustro

Florentino Pérez dirige al Real Madrid con un éxito irrefutable en lo deportivo y en lo económico. Ya se sabe que en toda gran obra hay claroscuros y el presidente blanco no es la excepción. Empezó a reconstruir un equipo campeón a partir de la salida de Cristiano Ronaldo en 2018 con una nueva política de fichajes, buscando jugadores jóvenes, con talento y un futuro prometedor pero por definir. Una misión que le ha dado buenos resultados, pero no todo han sido aciertos.

Luka Jovic, otro fichaje que no tirunfó en el Madrid / Efe

En el último lustro, ha fichado 22 futbolistas en los que ha invertido 745 millones de euros, unos 150 al año. En este periodo no se contabiliza la temporada 201-21, en la que no hubo fichajes por la pandemia como medida de ajuste económico. De esas 22 novedades, Endrick incluido al ser fichado hace un año y media, seis ya no están (Odriozola, Mariano, Jovic, Kubo, Hazard y Areola), y dos podrían salir este verano (Lunin y Kepa).

Once jugadores para el relevo

Once jugadores se han asentado en la plantilla, sin incluir a Endrick ni Reinier, dando relevo a viejas glorias como Ramos, Marcelo, Casemiro, Bale, Benzema, además de Cristiano Ronaldo, entre otros. Los demás no han acabado de fraguar a la espera de saber qué va a pasar con Lunin, Kepa o Reinier y dando por sentado que Joselu seguirá a cambio de sumar otro millón y medio a los 745 ya invertidos.

Reinier, el último fichaje que no ha fraguado en el Real Madrid / Efe

El 35,10% de ese dinero en fichajes no ha sido rentabilizado por el Real Madrid. Seis jugadores encabezan ese ránking negativo que, por otra parte, ha sido compensado vendiendo jugadores que han equilibrado la inversión. Decisiones que denotan la buena gestión económica que compensan esos fracasos deportivos a costa de traspasar algunos jugadores como Cristiano, Varane o Casemiro, entre otros, cuando todavía tenían valor en el mercado.

Fichajes frustrantes

El mayor tropiezo fue Hazard, por el que pagaron 115 millones más 45 en objetivos y que no se contabilizan en la cifra final al no saberse con certeza el precio final. Le sigue Jovic, por el que pagaron 60+5 M€; Odriozola, 35+5; Mariano, 21,5 y Reinier, 30. El brasileño sigue perteneciendo al Real Madrid y volverá en pretemporada, aunque con visos a volver a salir cedido. Luego han ido goteando fichajes más asequibles como Kubo (2 M€), que ha rentabilizado con creces, o los ocho pagados al Chelsea por la cesión de Kepa.

Un fracaso que contrasta con atinados fichajes en los que asumió ciertos riesgos al ser jugadores prometedores, pero que no garantizaban el éxito como ha ocurrido con el propio Reinier: Rodrygo (45), Camavinga (31), Tchouameni (80+20), Brahim (17+7), Militao (50), Bellingham (103+30,9) o Arda Güler (20+10) son los aciertos en este difícil juego de la bolsa de fichajes. Lo positivo es que Florentino Pérez está completando una transición de la manera más dulce, ganando dos Champions League más.