El gigante de 100 millones que revoluciona la Premier

El mercado de verano se acerca y las direcciones deportivas de los clubes ya planifican la próxima temporada. Como cada verano, la Premier League será la protagonista de la ventana de fichajes. El Newcastle, obligado a vender, será uno de los grandes clubes del mercado.

Alexander Isak es uno de los nombres propios del actual Newcastle. El sueco es el séptimo máximo goleador de la competición inglesa con 14 tantos a sus espaldas. El delantero es un fijo en el esquema de los 'magpies' y marcó un doblete el pasado domingo en la victoria del Newcastle ante el West Ham por 4-3.

Tras el gran rendimiento mostrado esta temporada, Isak se postula como uno de los delanteros más deseados por los grandes equipos europeos. Pese a ser fundamental para su técnico, la situación económica en la que se encuentra el conjunto inglés hace que el delantero pueda ser la gran venta del verano.

El equipo tuvo pérdidas de 170 millones de euros durante las dos últimas campañas y vender a grandes cantidades puede ser la solución más factible a corto plazo para recuperar la estabilidad económica. Howe declaró una vez terminó el último encuentro la importancia del delantero en su esquema: "Es un talento excepcional y nadie relacionado con el Newcastle querría perderlo", admitió. Mientras que, el delantero durante el parón de selecciones, declaro que 'si las cosas se presentan, pueden pasar cosas'. Estas afirmaciones hicieron saltar las alarmas a los 'magpies'.

Jugador del gusto de Arteta

Los ingleses deberán vender sí o sí para no incumplir el Fair Play Financiero. Isak aterrizó en Inglaterra tras una fuerte inversión de 70 millones de euros. De esta manera, la venta deberá ser aún mayor para recuperar la inversión inicial. Según cuenta 'The Sun', el Arsenal estaría dispuesto a ofrecer 100 millones por el delantero. Y no solo el conjunto de Arteta estaría interesado en hacerse con los servicios del sueco. El Tottenham, que está más que interesado por Ivan Toney, también tiene en la recámara a Isak.

Se augura un mercado de fichajes más que movido para el Newcastle. Obligados a vender para evitar cualquier tipo de sanción, los 'magpies' serán uno de los grandes protagonistas del verano.