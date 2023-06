Klopp confirma que dejará el Liverpool y tendría nuevo destino

El técnico de los 'reds' fijó una fecha límite en su etapa en el banquillo de Anfield Se está especulando con que el ex del Dortmund de el salto al fútbol de selecciones

El futuro de Jürgen Klopp en el Liverpool tiene fecha de caducidad. Es un secreto a voces. El técnico alemán ha reconocido en más de una ocasión que le gustaría "hacer nada por un año" y apartarse de los banquillos más pronto que tarde. Preguntado sobre su futuro en Anfield, en 2020 afirmó que le quedaban cuatro años. Hasta 2024.

Sin embargo, Klopp renovó su contrato con los 'reds' hasta verano 2026. El club no se encuentra en su mejor momento, y la temporada pasada vimos a un Klopp falto de fuerzas. Él mismo ha reconocido que cuando se sienta impotente lo dejará. "Cuando decida que no puedo seguir me tomaré un descanso por un año", confirmó a la revista 'Kicker'.

El rumor de Alemania

En medio de este cruce de palabras y de pensamientos, aparece la noticia de que Klopp podría ser el sustituto de Hansi Flick en la Selección de Alemania. Por ahora, parece que su intención es seguir alargando su etapa en el Liverpool, pero la oferta de dirigir a la selección de su país podría hacerle cambiar de opinión.

"En cinco años el mundo puede parecer muy diferente a lo que es ahora", añadió Klopp en una frase críptica que puede dar lugar a varias interpretaciones. En Alemania, hay un descontento general con el rendimiento de su selección bajo las órdenes del ex del Bayern, y el nombre de Klopp es uno de los más señalados para coger su testigo.

Marc Kosicke, agente del técnico de los 'reds', fue prudente y quiso despejar la atención de los rumores. "Jürgen tiene un contrato de larga duración con el Liverpool. Y Alemania tiene a un entrenador. Nada de esto es un tema importante para nosotros", afirmó. Sea como sea, Klopp parece destinado a dirigir algún día a Alemania. Son dos caminos destinados a juntarse. Por ahora, sigue preocupado de revivir a los 'reds'.