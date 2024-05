Álex Gallar: "Podemos hacerle daño al Barça Atlètic y con un fútbol atractivo"

A sus 32 años, y con 12 equipos en su carrera deportiva, Álex Gallar se siente muy a gusto en la isla y su experiencia puede ser clave para los de Onésimo Sánchez; se prevé una eliminatoria igualada y ofensiva.

¿Cómo ha sentado en Ibiza enfrentarse al Barça Atlètic?

Con ganas. Nosotros este año no hemos sido capaces de ganar a ningún filial, ni al del Atlético de Madrid ni al del Real Madrid, y teníamos claro en la última jornada que sería el Barça Atlètic o el Celta. Seguro que será una eliminatoria bonita para los dos equipos.

El Palladium Can Misses estará lleno hasta la bandera.

Sí. Después del bache que tuvimos, el cambio de entrenador, la afición se ha vuelto a reenganchar con el equipo, han visto que no estábamos muertos.

¿Qué Ibiza se encontrará el Barça Atlètic?

Somos un equipo que maneja todos los registros, podemos jugar con dos puntas, con uno... Todos los jugadores de ataque llevamos muchos goles (Álex suma 9 más 10 asistencias) y puede ser bueno porque van a tener que estar pendientes de varios jugadores. Estamos capacitados para hacerle daño al Barça Atlètic y practicando con un fútbol ofensivo.

El filial llega con Héctor Fort, pero sin Faye, Cubarsí o incluso Lamine por las selecciones.

Es un hándicap que pueden tener estos equipos. En cuanto a jugadores que ‘bajen’ del primer equipo, no nos preocupa. Nosotros también tenemos futbolistas que han pisado la Primera División. Va a ser un partido chulo, toda la eliminatoria, porque los dos equipos hacemos un juego atractivo. Tenemos que ganar mínimo un partido y queremos que sea ya el del domingo.

¿Qué te llama la atención del equipo de Rafa Márquez?

Que hacen un fútbol muy dinámico, es una pasada lo bien que juegan y se entienden, pero no nos asustan. Nosotros siempre vamos desde el minuto cero a por la victoria y con esa mentalidad, por ejemplo, ganamos en Castellón.

¿Los has podido seguir al haber jugado la Liga en el otro grupo?

Sobre todo no me he perdido los goles de Pau Víctor (sonríe). Coincidí en Girona cuando yo estaba en el primer equipo y él, en el juvenil. Por cierto, he jugado en Primera, pero para mí, estar en Girona fue lo más grande y me alegro mucho por ellos. No sé qué planteamiento tendrá el Barça con Pau, es un excelente futbolista y ya se le veían maneras de joven. Tiene un nivel espectacular y estoy muy contento por él.

¿Qué tal va con Onésimo, que llegó hace solo un mes?

Es un excelente entrenador, con mucha experiencia como futbolista y eso se transmite en su forma de hablar, de entender el juego. Para los futbolistas que tiene este equipo creo que nos viene como anillo al dedo.

A nivel personal, tienes ascensos con Huesca y Cultural, precisamente contra el filial del Barça. ¿Eso cuenta, no?

Esperemos que sí, que sea importante, para quizás bajar las pulsaciones cuando todo el mundo puede ir revolucionado y para no tener miedo al error.

Has pasado por momentos duros. Y tras Málaga, pudo sorprender tu elección por el Ibiza...

Para mí ha sido un acierto y ojalá lo culminemos con un ascenso. Hay que moverse por retos, por ilusiones y buscaba que mi familia estuviera contenta y conmigo. Desde el club me transmitieron su apoyo y en el Málaga también lo sentí. Aquí tengo contrato en vigor, creo en el proyecto y estoy contento.