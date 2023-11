Enfado monumental de Arteta: “Es una vergüenza absoluta”

El técnico del Arsenal mostró su enfado con arbitraje y el VAR tras la derrota ante el Newcastle El polémico gol de los Magpies supuso la primera derrota de los Gunners en esta Premier League

“Vergüenza” y “bochorno” son las dos palabras con las que definió Mikel Arteta lo sucedido en St. James’ Park en la derrota del Arsenal ante el Newcastle. Nada más concluir el encuentro, el técnico vasco cargó directamente contra los árbitros como pocas veces se le había visto

“Es vergonzoso lo que pasó, cómo se da validez a este gol en la Premier League, la liga que decimos que es la mejor del mundo. He estado 20 años en este país y hoy me siento avergonzado. Es una vergüenza y hay demasiado en juego aquí”, comenta. “El VAR no está ni cerca del nivel que esta liga necesita tener y la forma en que se compite en esta liga. No es lo suficientemente bueno. Estoy harto. Así es como me siento. Estoy harto de ser parte de esto”, añade.

A Arteta no le hacen falta ni las cuatro acciones que suceden antes del gol de Gordon para afirmar rotundamente que el tanto no tuvo que subir al marcador: “Lo que pude ver es que el balón salió fuera de juego, y luego, después de ir al vestuario, al volver a mirar a la portería, es una gran falta a Gabi. Le empuja con las dos manos en la espalda cuando va a despejar el balón".

Esta derrota de los Gunners, la primera en toda la temporada liguera, hace que el Arsenal se aleje de la lucha de la Premier League con City y Tottenham. El cuadro de Guardiola le distancia en tres puntos, mientras que los del Norte de Londres jugarán el lunes frente al Chelsea con la oportunidad de colocarse líderes en solitario con 29 puntos.