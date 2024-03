¡Ederson, lesionado ante el Liverpool!

Malas noticias para el Manchester City. Su seguro de vida bajo palos, Ederson Moraes, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 56 por una lesión en su pierna derecha, a la altura de la rodilla. Para más inri, el brasileño cometió un claro (y duro) penalti sobre Darwin Núñez en el minuto 46 tras un mal pase de Aké.

Mac Allister igualó el choque desde los once metros (1-1) y tras el golpe, el ex del Benfica no pudo seguir sobre el terreno de juego. Stefan Ortega entró en su lugar y estuvo exigido desde el primer momento, con intentos muy favorables de Darwin Núñez y Luis Díaz, que no estuvieron finos de cara a puerta.

Ederson, en el momento del impacto con Darwin Núñez / LAP

Por el momento, los 'cityzens' esperan más detalles sobre la lesión de Ederson y su correspondiente tiempo de baja. Con Alisson fuera de combate, Liverpool y City se han jugado los últimos minutos del trascendental choque por la Premier League en Anfield con sus respectivos porteros suplentes: Ortega y Kelleher.

VITAL PARA GUARDIOLA

Su baja, aún por determinar, puede hacer mella en las demás competiciones en las que el Manchester City sigue con vida: la Champions League y la FA Cup (cuartos de final en ambas).

Ederson es clave en el equipo de Guardiola. Un portero que hace mucho más que simplemente parar balones. Muy seguro con el balón en los pies, es el principal encargado de encontrar al hombre libre en todos los inicios de juego para salir de la presión del rival con holgura, siempre en situaciones de tensión.

Es un jugador más de campo, que ayuda a generar superioridades y con la capacidad técnica de dejar rivales atrás con sus grandes envíos. En acciones defensivas también lo demuestra. Adelanta su posición como si de un líbero se tratase.