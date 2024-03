El 'Diablito' Echeverri ya ilusiona al City... Y al Girona

El futuro de Claudio Echeverri no podría ser más esperanzador. El joven jugador de 18 años se unirá al Manchester City en enero de 2025 y las expectativas en torno a su llegada no dejan de crecer con las grandes actuaciones que está protagonizando semana tras semana en River Plate.

En sus últimos cuatro partidos, el 'Diablito' ha dado un paso adelante en cuanto a cifras y ha firmado un total de un gol y dos asistencias, habiendo jugado solamente 219 minutos, lo que supone una participación directa en un tanto cada 73 minutos.

Un gol antológico

Su último acto de presentación, un tanto espectacular ante Gimnasia La Plata que ha dejado asombrado al mundo del fútbol. Con River Plate perdiendo en casa, Echeverri recogió un balón en la frontal, realizó un control orientado y posteriormente se sacó de la manga una cola de vaca que dejó al defensa rival completamente parado antes de definir con un zurdazo al palo corto.

Demichelis, técnico de River Plate, no podía disimular una leve sonrisa, consciente del talento que tiene entre manos estos meses, antes de que el futbolista ponga rumbo a Europa. Agüero, leyenda 'citizen', también quedó asombrado por la genialidad de su compatriota y compartió el tanto en redes sociales, siendo retuiteado la cuenta en español del City, junto al texto 'talento reconoce talento'.

El Girona se frota las manos

No cabe duda que estamos ante un talento único en el fútbol mundial, con un potencial cuyo techo se hace difícil adivinar, pero que tendrá que ser moldeado a fuego lento. Antes de dar el paso a un gigante como el Manchester City, lo esperado, según medios argentinos, es que Echeverri pase un tiempo cedido por el Girona.

Mientras en el equipo inglés son conscientes de que haber conseguido a tal futbolista por solo 14,5 millones de euros es una verdadera ganga, en el conjunto catalán saben que tienen la oportunidad de ser el escenario ideal donde en el que crezca un futbolista único.

Claudio Echeverri, celebrando un gol con Argentina / EFE

Problemas de calambres

Una de las cosas que tendrá que corregir cuanto antes el joven jugador argentino es el aspecto físico. Echeverri sufre para aguantar los 90 minutos de partido. Ante Gimnasia La Plata tuvo que ser sustituido en el minuto 68 por calambres y solo ha disputado los 90 minutos de algún encuentro con las inferiores de la albiceleste.

"Me parece raro porque tengo 18 años y no debería acalambrarme. No sé muy bien por qué me pasa, pero estoy trabajando e incluso hago doble sesión para estar bien físicamente. Creo que me iré acomodando y lo iré mejorando día a día", explicó el jugador de River Plate sobre el asunto.