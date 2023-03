Las cuentas del Arsenal para volver a reinar en Inglaterra

El cuadro 'gunner' encara el tramo final de la temporada con una ventaja de 5 puntos sobre el City Arteta y Guardiola protagonizarán un duelo directo por el título en la jornada 33

Hace 19 temporadas, el Arsenal escribió su nombre en los libros de historia de la Premier League. Aquella legendaria plantilla, comandada por Thierry Henry y Dennis Bergkamp sobre el césped y dirigida magistralmente por Arsene Wenger desde el banquillo, conquistó el título de la Premier League tras una temporada sin mácula alguna: 26 victorias, 12 empates y ni una sola derrota. Gesta que hasta la fecha ningún equipo de Inglaterra ha sido capaz de igualar.

Desde aquella proeza 'gunner', diversos equipos han desfilado por el trono inglés. Manchester United, Chelsea, Liverpool e incluso Leicester se han ido alternando para celebrar títulos domésticos, aunque nadie lo ha hecho con tanta regularidad como el Manchester City. Tan solo el Liverpool, en la temporada 19/20, se había atrevido a interrumpir el idilio 'skyblue' con la Premier League. Idilio que se había mantenido durante 4 de las últimas 5 temporadas, pero que este año está más en duda que nunca.

Con el permiso del Manchester United, imparable tras reponerse de un inicio decepcionante, todo parece indicar que la pelea por el título estará entre Guardiola y Arteta. Por el momento, el discípulo le ha tomado la delantera al maestro y atesora una valiosísima ventaja de 5 puntos, pero todo puede cambiar en las próximas 13 jornadas.

Se avecinan curvas

La contundente goleada ante el Everton (4-0) elevó a tres las victorias consecutivas de los 'gunners'. Registro que otorga cierta confianza de cara a los compromisos venideros, pero que no les permite bajar la guardia. Salvo sorpresa mayúscula, el City no aflojará hasta el final, y no hace falta ir muy lejos para encontrar la última mala racha de los londinenses, que se saldó con 1 punto de 9 posibles y la pérdida momentánea del liderato.

A partir de ahora, cada partido es una final, aunque hay una fecha que aparece marcada en rojo en el calendario. A partir de la jornada 33, coincidiendo con la recta final del campeonato, los 'gunners' deberán abrocharse los cinturones, pues los desafíos le vendrán todos de golpe. El primer escollo a superar es el enfrentamiento ante el Manchester City en el Etihad. Hasta la fecha, la balanza en duelos directos durante la presente temporada se inclina claramente a favor de los 'cityzens' (1-0 en la FA Cup y 1-3 en la Premier League).

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Una vez saldado ese compromiso, los pupilos de Arteta deberán hacer frente a Chelsea, Newcastle y Brighton de manera consecutiva. La resolución de estos cuatro desafíos marcará en gran medida un final de temporada que se promete apasionante.