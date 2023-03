Luis Enrique y Zidane se suman a la lista de candidatos para entrenar al Chelsea

Desde Inglaterra apuntan a que los dos técnicos tendrían opciones reales para sentarse en los banquillos de los 'blues' Graham Potter, en la cuerda floja tras los últimos resultados del equipo

Graham Potter es uno de los principales señalados de la crisis deportiva que vive el Chelsea. La situación del técnico en Londres es insostenible y el equipo 'blue' sigue en caída libre en la Premier League. Todd Boehly se ha puesto en marcha para buscar un sustituto en los banquillos para el técnico británico y Luis Enrique y Zidane estarían entre sus opciones.

La crisis en el Chelsea no tiene fin. El millonario desembolso en este mercado invernal del equipo londinense no ha servido para revitalizar al conjunto de Graham Potter que sigue en caída libre. Es por este motivo que Todd Boehly ha dado un ultimátum a su entrenador: si no saca adelante sus próximos dos encuentros contra el Leeds y el Dortmund, será despedido.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Sin embargo, el propietario ya se ha puesto en marcha para buscar un nuevo entrenador para los banquillos de los 'blues' a la espera del futuro desempeño del equipo. Entre sus opciones estaría Mourinho, que podría volver para una tercera etapa en el Chelsea. Los dos últimos en sumarse a la lista de futuribles han sido Luis Enrique y Zidane, que podrían ver con buenos ojos una aventura en Inglaterra.

El técnico francés y el asturiano se encuentran sin equipos tras abandonar los banquillos del Madrid y de la Selección Española, respectivamente. Ambos decidieron tomarse un descanso para empezar un nuevo proyecto con energías renovadas y el Chelsea sería el destino ideal para cualquiera de los dos entrenadores tras un tiempo alejados de los banquillos.