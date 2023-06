Cuatro años sin entrar a estadios y multa económica por burlarse de Hillsborough

Un aficionado del Manchester United ha sido sancionado por acudir a la final de la FA Cup con el mensaje "97 no fueron suficientes" El mensaje, grabado en el dorsal de su camiseta, hace referencia a los 97 aficionados del Liverpool que perdieron la vida en Hillsborough

Un hombre de 33 años, que fue a la final de la FA Cup con una camiseta burlándose de las víctimas de la catástrofe de Hillsborough, ha sido condenado al pago de 1.500 libras (1.700 euros) y a no poder entrar en estadios de fútbol británicos durante cuatro años.

Este individuo fue a Wembley, donde disputaban la final de la FA Cup Manchester City y Manchester United, con una camiseta del United con el número 97 (en referencia al número de víctimas de Hillborough) y la frase "Not enough" (no suficientes).

Tras hacerse viral su foto en redes sociales, la seguridad del estadio le identificó y fue detenido por la policía.

El hombre se ha declarado culpable por "ofensa pública" en Londres ya ha sido multado con 1.500 libras, además de la prohibición de no poder entrar a cualquier tipo de estadio de fútbol británico en los próximos cuatro años.