Críticas salvajes por el fichaje de Enzo: "Siento pena por él..."

El ex del Benfica, que cuajó un Mundial espectacular, aún no ha 'arrancado' con el Chelsea El argentino costó 121 millones y es el fichaje más caro de la historia de la Premier League

La llegada de Enzo Fernández al Chelsea no está generando el impacto que se preveía. El Chelsea pagó 121 millones por el centrocampista argentino después de su gran Mundial con Argentina y lo convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. No obstante, después de unos meses de 'Blue', no está cumpliendo con las expectativas y le están lloviendo las críticas.

El último en expresar su decepción con Enzo Fernández ha sido el exfutbolista Jamie Redknapp. Así, exjugador de Liverpool o Tottenham entre otros, habló después del encuentro entre el Manchester City y el Chelsea, y dejó claro su malestar por el fichaje del argentino.

“Enzo parece perdido, siento un poco de pena por él. Parece el caso de muchos de los jugadores del Chelsea en este momento", afirmó rotundamente el inglés. No obstante, también confesó que sigue teniendo tiempo para demostrar el jugador que puede llegar a ser. "Le daremos el beneficio de la duda, estuvo excelente en el Mundial. Lo único que quieren los jugadores del Chelsea es que termine ya la temporada”, explicó.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Además, hace pocas semanas, Gary Neville, exentrenador y jugador del Manchster United, también crítico el rendimiento del medio argentino y fijó el que para él debería haber sido su precio. “El tope para este tipo de jugadores es de 56 o 68M€”, recalcó. Aún así el Chelsea convirtió a Enzo en el fichaje más caro de la historia de la Liga inglesa.

Por eso, dado su elevado precio y lo que demostró en el Mundial con Argentina, el ex del Benfica tendrá que seguir lidiando con la presión de tener que justificar la cifra de su fichaje cada vez que se calce las botas. Para eso, tendrá que mejorar mucho la siguiente campaña de la mano del también argentino, Mauricio Pochettino, que parece que será el nuevo técnico 'blue'.