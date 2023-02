Enzo Fernández irrumpe con fuerza en 'la lista de los 100'

El argentino entra de lleno en la lista de los fichajes más caros de la historia del fútbol Es el segundo fichaje del Chelsea que supera los 100 millones de euros tras Romelu Lukaku

El Chelsea ha reventado el mercado de invierno por completo. Porque ha demostrado un poder económico sin parangón, porque se ha gastado más que nadie en la historia de la ventana de enero y porque ha firmado a Enzo Fernández por 121 millones de euros convirtiéndolo en el sexto fichaje más caro de toda la historia del fútbol. Todo en un mercado de invierno que ha demostrado que ya no es lo que era, que ahora no se acude como solución de emergencia sino que se mira al largo plazo.

Los 121 'kilos' por el futbolista argentino demuestran que el cambio de propiedad en el Chelsea no ha hecho variar la política ostentosa de fichajes de renombre, sino que la ha acentuado. El club 'blue' había puesto a Enzo en el punto de mira desde que deslumbrara en el Mundial de Qatar en diciembre, pero ha tenido que esperar hasta el último segundo para atarlo y hacer de oro a Benfica y River Plate. Se interesó, luego cambió de objetivo y finalmente ha puesto lo que hiciera falta para convencer a las águilas.

De esta forma, Enzo Fernández se convierte en el nuevo líder de la sala de máquinas del Chelsea y en el relevo natural de Jorginho, que se ha marchado precisamente en este mercado de enero al Arsenal de Mikel Arteta. Por talento y proyección, el fichaje del argentino apunta a ser estratégico. Pero en la historia del fútbol ya hemos visto otros fichajes de más de 100 'kilos' que no han sido precisamente lo que apuntaban a ser. Repasamos todos los traspasos que superaron esa barrera multimillonaria.

Neymar Jr (Del Barça al PSG por 222 millones de euros)

El brasileño se convirtió en el fichaje más caro de toda la historia del fútbol cuando el PSG decidió volverse loco por él en 2017. El brasileño llegó a un club parisino que ansiaba levantar la Champions League como fuera. Desde entonces, sigue con ese mismo anhelo. Neymar ha tenido momentos de altibajos y comportamientos extradeportivos cuestionables, pero ha cuajado grandes temporadas en París.

Para el recuerdo está la Champions que realiza para llevar al PSG a la gran final. Sin embargo, no le sirvió para conquistar el título en 2020. Ahora sigue siendo importante junto a Messi y Mbappé, pero el mundo del fútbol se pregunta si Neymar hubiera sido más grande en el caso de que se hubiera quedado en el Barça.

Kylian Mbappé (Del Mónaco al PSG por 180 millones de euros)

En la misma 17-18 el PSG se gastó otra cantidad estratosférica para firmar a la estrella más emergente del fútbol mundial. Lo firmó cedido con opción de compra obligatoria. El tiempo le ha dado la razón. Mbappé ya es uno de los mejores jugadores del mundo y ha demostrado su valía. El PSG le ha dado las llaves del club para convertirlo en el rey de París. Quiere darle la Champions al PSG. Un fichaje caro, pero acertadísimo.

Ousmane Dembélé (Del Dortmund al Barça por 140 millones de euros)

El Barça enloqueció tras la marcha de Neymar al PSG y decidió pagar 140 'kilos' por un futbolista jovencísimo pero con aptitudes de estrella mundial. Las lesiones han marcado su carrera en el FC Barcelona al negarle la continuidad que precisaba, pero ahora, cinco temporadas más tarde, parece que vemos un Dembélé más parecido a lo que fue en Dortmund. Debe ir a más para llegar al nivel que se le presuponía cuando el Barça lo firmó. Está a tiempo.

Philippe Coutinho (Del Liverpool al Barça por 135 millones de euros)

Lo quiso firmar en verano de la 17-18 con la salida de Neymar, pero no fue hasta el mes de enero cuando el Liverpool accedió a venderlo. Firmó un arranque prometedor como azulgrana jugando en línea de cuatro junto a Busquets, Rakitic e Iniesta, pero el tiempo fue empequeñeciéndolo. Se le fue la chispa que tenía en Liverpool y sus malas actuaciones desesperaron al Camp Nou. Llegó como sustituto de Iniesta en la posición de interior pero jamás cuajó ahí. Se fue por la puerta de atrás cedido al Bayern y al Aston Villa y después traspasado al club de Birmingham.

Joao Félix (Del Benfica al Atlético de Madrid por 127,5 millones de euros)

El Atlético de Madrid vendió a Griezmann al Barça por 120 'kilos y los aprovechó para firmar al jugador de moda en Europa por aquel momento, un Joao Félix que con 19 años la rompía en el Benfica. Con regate, clase en el último pase y definición de '9'. El luso era lo más parecido a Griezmann. Debía llegar para ser la estrella del Atlético de la próxima década. Pero se quedó en el intento. No cuajó nunca en el sistema del Cholo Simeone y sus idas y venidas con el técnico argentino terminó llevándolo directo al banquillo. Ha salido este enero al Chelsea cedido para recuperar el nivel que un día tuvo.

Antoine Griezmann (Del Atlético al Barça por 120 millones de euros)

El Barça quiso firmar a Griezmann en la 19-20 como el gran sustituto de Neymar tras no salirle del todo bien los intentos con Coutinho y Dembélé. Sin embargo firmó a un jugador acostumbrado a jugar por donde quería para estar fijo en banda. Y claro, el rendimiento no fue el que debía ser por 'status'. Llegaba del Atlético como un ídolo, pero en el Camp Nou se quedó en el intento.

Jack Grealish (Del Aston Villa al Manchester City por 117,5 millones de euros)

En la 21-22, el Manchester City se llevó al futbolista de moda en el fútbol inglés. Grealish era el gran líder del Aston Villa, pero en el City se ha tenido que acostumbrar a ser uno más. Venía de ser mediapunta y ahora es un extremo fijo en banda para encarar. Ahí lo quiere Guardiola. No fue especialmente importante en la primera temporada, pero ahora le ha quitado el sitio a Foden en el flanco izquierdo. Pagó demasiado el Manchester City.

Cristiano Ronaldo (Del Real Madrid a la Juventus por 109 millones de euros)

En la 18-19, la Juventus quiso formar un equipo para ganar, por fin, la anhelada Champions que aún no luce en sus vitrinas. Pero no se dio cuenta de que hay muchos equipos construidos por y para ganar esa competición. Ni la presencia de Cristiano Ronaldo le permitió salir campeón. El luso llegó a Turín con ese único objetivo después de haberlo ganado todo vestido de blanco, pero pese a anotar muchos goles no se pareció en exceso al futbolista portugués que devoró récords en el Bernabéu. Un fichaje carísimo para el rendimiento mostrado.

Eden Hazard (Del Chelsea al Real Madrid por 115 millones de euros)

Fue el gran fichaje del Real Madrid 'post Cristiano Ronaldo', pero jamás llegó a las expectativas generadas. No ha estado nunca bien físicamente y no se ha parecido en nada a lo que fue un día en el Chelsea. El Real Madrid sobrepagó y de qué manera un fichaje que ha dado más problemas que éxitos.

Romelu Lukaku (Del Inter al Chelsea por 113 millones de euros)

El Chelsea quiso resarcirse del error cometido tras dejar ir a Lukaku cuando todavía era demasiado joven para sobresalir. En la 21-22 lo firmó de nuevo procedente del Inter después de que formara una dupla letal junto a Lautaro Martínez. Tal y como pasó en la primera etapa, Lukaku no cumplió con las expectativas generadas con su fichaje. Era la piedra que le faltaba al conjunto 'blue', pero no terminó de adaptarse al esquema de Tuchel y terminó saliendo cedido de nuevo al Inter. Otro fichaje ruinoso.

Paul Pogba (De la Juventus al Manchester United por 105 millones de euros)

Hablando de fichajes ruinosos, pocos como el francés, que llegó procedente de la Juventus en la 16-17 por una millonada y se fue el pasado verano de Old Trafford con la carta de libertad hacia Turín otra vez. Pogba ha vivido de lo que podría haber sido y no de lo que realmente ha sido en este Manchester United. Ni se acercó a su mejor nivel y dejó más noticias en el apartado extradeportivo que en el deportivo.

Gareth Bale (Del Tottenham al Real Madrid por 101 millones de euros)

Antes de Hazard, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid cuando aterrizó procedente del Tottenham en la 13-14. Su palmarés refleja que su etapa vestido de blanco fue un éxito rotundo. Sin embargo, se le esperaba algo más. Fue clave en los éxitos blancos en un principio, pero con el paso del tiempo se fue alejando de los terrenos de juego y centrándose en otros asuntos. El 'Golf, Gales y Real Madrid, por ese orden' fue la gota que colmó el vaso. Las lesiones también le han acompañado. Pudo haber sido más de lo que realmente ha sido. Y eso son palabras mayores teniendo en cuenta todo lo que ha ganado en el Madrid.