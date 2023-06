El City presenta su primera gran oferta por Declan Rice

El centrocampista del West Ham se debate entre Manchester City o Arsenal Pep Guardiola está dispuesto a 'robarle' a Arteta una de las grandes joyas del fútbol inglés

La rivalidad que floreció entre Arsenal y Manchester City por el trono de la pasada Premier League parece ahora trasladarse a las oficinas, y es que Pep Guardiola está dispuesto a 'robar' al conjunto de Mikel Arteta uno de los nombres que más han perseguido en los pasados mercados: Declan Rice ya tiene una oferta de ambos sobre la mesa.

Tras la consecución de la Conferfence League con el West Ham, Rice dejó clara su intención de abandonar el club en busca de retos más grandes con todas las miradas puestas en el norte de Londres, y es que el Arsenal partía como único y gran favorito para hacerse con él. Ahora las tornas han cambiado.

El Manchester City ha entrado oficialmente a la puja por el mediocentro: los 'citizens' enviaron la noche del lunes una oferta de 90 millones de euros + otros 10 en variables, unas cifras que se acercan a los más de 100 'kilos' que los hammers pedían por su jugador y que ningún otro equipo había alcanzado.

La primera oferta del equipo de Mikel Arteta rondaba los 95 millones de euros, un primer acercamiento que fue rechazado por el West Ham, conocedor de que el valor de mercado de su jugador es superior dadas sus características y edad. Los 'gunners' querían cerrarlo todo lo más rápido posible, pero todo apunta a 'culebrón' de los largos.

Nadie esperaba que otro equipo apareciera en acción, aún menos un Manchester City que tiene ya a Rodri y Kalvin Phillips en la posición de pivote, pero se puede esperar todo de un genio como Guardiola. El técnico catalán habría pedido a la directiva 'skyblue' entrar en la puja por Declan, y ahora la batalla ya está más que servida: ¿Quién da más?

Manchester City have submitted their first bid for Declan Rice tonight — as expected. 🚨🔵 #MCFC



Man City proposal is worth £80m plus £10m fee, as @David_Ornstein has reported.



West Ham have received the proposal one hour ago. Arsenal still in.



More to follow. pic.twitter.com/khYXvKUpU2