Bruno Fernandes sigue rechazando Arabia Saudí

El luso volvió a recalcar que es feliz en el Manchester United, pese a los rumores de su llegada al fútbol árabe Sin embargo, admitió que la temporada no ha empezado como querían de la mano de Ten Hag

Bruno Fernandes ha desmentido los rumores que lo vinculaban con un posible traspaso a Arabia Saudí al expresar lo "feliz" que se siente en el Manchester United, a pesar de la difícil racha del club. El jugador portugués asumió la capitanía del Manchester United en verano, luego de que Erik ten Hag le quitara el brazalete a Harry Maguire debido a su mala racha.

No obstante, su periodo como líder hasta ahora no ha transcurrido como se esperaba, ya que el club enfrenta dificultades tanto en la liga inglesa como en la Liga de Campeones, y ya ha sido eliminado de la Copa Carabao, un título que conquistaron la temporada anterior.

El Manchester United recobró cierta confianza al obtener una ajustada victoria por 1-0 contra el Luton en el último partido de la Premier League antes del parón internacional. Sin embargo, varios jugadores están siendo asociados con posibles salidas en medio de la llegada del nuevo inversor, Sir Jim Ratcliffe.

Aunque su contrato actual con el United abarca hasta 2026, con la posibilidad de extenderse un año más, los clubes de Arabia Saudí han mostrado interés en fichar al mediapunta. A sus 29 años, el jugador ha revelado que, por el momento, no tiene intenciones de abandonar Manchester, aunque admitió su decepción por el rendimiento inicial del United en la temporada.

“Estoy centrado en la selección y en el United. Estoy contento donde estoy. “En la selección tuvimos momentos muy buenos, en el Manchester United no empezamos como queríamos. No me fijo en los rumores. No les presto atención” declaró el luso a Sport TV Portugal.