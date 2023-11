¿Qué le espera al Brighton sin Ansu?

La mala fortuna, de nuevo llamando a la puerta de Ansu y despertándole del sueño en el peor momento. Justo cuando el joven futbolista azulgrana empezaba a despegar en Inglaterra, una lesión le condena de nuevo al ostracismo. El Brighton de Roberto de Zerbi, un proyecto perfecto para su progresión, deberá reponerse ante la pérdida de uno los talentos más preciados en su plantilla.

Ansu, que cayó en el duelo liguero frente al Nottingham Forest, podría estar en el dique seco durante los próximos tres meses por la lesión de los músculos isquiotibiales (de la corva) de la pierna derecha. Según pudo saber SPORT, desde el Barça esperan que el jugador no tenga que pasar por el quirófano. Sea como sea, ahora el Brighton deberá afrontar una nueva realidad sin un futbolista decisivo en el esquema de De Zerbi que venía con la moral por las nubes.

Ansu Fati, que disputó su primer encuentro en Inglaterra el pasado 16 de septiembre en Old Trafford, venía en línea ascendente. Hasta el momento de su lesión, había sido titular en tres encuentros de forma consecutiva, destacando con una brillante actuación con un gol y una asistencia en el duelo de Europa League frente al Ajax. En sus registros suma cuatro dianas en 14 encuentros disputados, con buenas sensaciones y mejoras evidentes en su juego.

Sin él, Roberto De Zerbi deberá olvidarse de la figura de ese futbolista capaz de recibir entre líneas y construir jugadas de ataque para sus compañeros, con una habilidad única para el gol. Joao Pedro, una de las grandes estrellas del equipo, deberá asumir toda la responsabilidad. Hasta ahora, jugadores como Adingra o Mitoma habían construido una sociedad de éxito junto al azulgrana.

Evan Ferguson, el espigado delantero irlandés, seguirá siendo la referencia de los 'Seagulls' en la punta de ataque. El joven futbolista de 19 años acumula ocho tantos y seis asistencias en 12 partidos disputados y es el 'killer' del equipo. Con la baja de Ansu, Danny Welbeck podría volver a tener mayor participación en la rotación. El canterano de 19 años Benicio Backer, extremo, espera su oportunidad de debutar.

Tras esta mala noticia difícil de digerir, el Brighton deberá ponerse las pilas y afrontar el difícil calendario que tiene por delante. El conjunto de De Zerbi atraviesa una mala racha de resultados y debe mover la coctelera para reencontrarse con su mejor versión. Acumulan una sola victoria en sus últimos diez partidos, con un último triunfo épico frente al Nottingham Forest que les dio un respiro en la Premier. Por delante tienen el trascendental duelo de Europa League frente al AEK de Atenas.

