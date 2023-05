El 'otro' Bellingham, a un paso del Sunderland

Jobe Bellingham, mediocentro ofensivo del Birmingham de tan solo 17 años (2005), y hermano de Jude, también cambiará de camiseta el próximo verano El pequeño de la familia, aun en edad juvenil tanto en este curso como en el próximo, se ha afianzado en la Championship disputando 22 encuentros

El mercado de verano se avecina movido en la familia Bellingham. El hermano grande, Jude, está muy cerca de cerrar su incorporación al Real Madrid; y el pequeño, Jobe, viajará esta semana para tratar su fichaje por el Sunderland.

El asunto entre Jude Bellingham y el conjunto blanco dependía de finalizar el curso con el Borussia Dortmund. El conjunto alemán tenía en sus manos conseguir la Bundesliga, aunque en el último instante se la arrebató el Bayern de Münich. El grande de los dos hermanos se quería despedir del Signal Iduna Park con un título bajo el brazo, pero no todo ha ocurrido como él quería.

Ahora, a falta de confirmación oficial, todo parece indicar que el Real Madrid acabará de cerrar los flecos con el Borussia y se hará con una de las jóvenes perlas mundiales: el MVP de la presente edición de la Bundesliga con tan solo 19 años.

A la vez, tal como indica Fabrizio Romano, "se espera que su hermano, Jobe Bellingham, viaje a Sunderland esta semana. Las pruebas médicas están programadas antes del traslado de 3 millones de libras esterlinas desde Birmingham".

Jobe es una de las joyas que tenía guardadas el combinado del centro de Londres, que le brindó la oportunidad de debutar con el primer equipo a los 16 años y 107 días, convirtiéndose en el segundo debutante más joven del club.

