Al Barça se le escapa Mitoma: renovado con el Brighton

Al Barça se le ha podido escapar una de las mayores promesas de la Premier League. Mitoma, actual jugador del Brighton es la sensación de la Premier y fue el jugador Más Valioso 2022 por la Asociación Japonesa de Futbolistas Profesionales (JPFA). El jugador se encuentra en la órbita del club azulgrana, pero su renovación ha cancelado todos los planes.

Kaoru Mitoma (26 años), extremo del Brighton y actual compañero de Ansu Fati, es uno de los extremos que más gustaba al staff técnico del Barça y también a varios ‘scouters’ de la entidad culé. El japonés estaba sonando por el entorno azulgrana durante los últimos dias pero el Brighton lo ha blindado hasta 2027. “Asegurar que un jugador de la calidad de Mitoma permanecerá con nosotros a largo plazo es una noticia fantástica", segura David Weir, director técnico del Brighton.

