Arteta solo ve al Arsenal ganando la Premier League

El Arsenal no depende de sí mismo para ganar la Premier League, pero a ilusión nadie le va a ganar a Mikel Arteta. Sabe que su equipo está ahí y que luchará hasta al final por si al Manchester City le da por 'pinchar'. Este domingo tiene un reto mayúsculo ante el Manchester United, un partido clave para seguir en la carrera. Ganar y esperar.

"Mi cerebro siempre me lleva a los jugadores que levantan la Premier League. Eso es lo que está haciendo mi cerebro en este momento. Simplemente sigo mis instintos y así es como me siento, y esta es la forma en que quiero que todos piensen. Espero que podamos lograrlo. Tenemos que pensar que va a funcionar. Intentamos ser mejores que nuestros oponentes y vencerlos. El resultado final es otra cosa. Por el momento no está bajo nuestro control", indicó el técnico 'gunner' en rueda de prensa.

Arteta también aprovechó la ocasión para volver a deshacerse en elogios hacia el City, su gran rival en la lucha por la Premier: "Estamos en el camino para intentar alcanzarlo y ser mejores que ellos, que es el objetivo y lo que tenemos que hacer. Es una inspiración tener este nivel de oposición y te hace mejor si alguien te reta a ir más y más lejos".

Para el duelo ante el Manchester United, un auténtico partidazo, el Arsenal tendrá dos dudas, una de ellas clave: Tomiyasu y Saka. El inglés es uno de los jugadores más diferenciales de la plantilla y el técnico 'gunner' esperará hasta el final para saber si podrá contar con él para el duelo.