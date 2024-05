El adiós de Pochettino: "Es un desastre"

Todos o casi todos los jugadores del Chelsea salieron en tromba a las redes sociales tras el anuncio del adiós de Pochettino. Era difícil de creer. El técnico argentino no había hecho la mejor temporada de la historia de los 'blues', pero sí había empezado a sentar las bases de lo que tenía que ser un mejor proyecto la próxima campaña. Incluso, este equipo había logrado meterse en Europa, en un último tramo sensacional de juego y resultados.

Pochettino había logrado hacer líder de todo a Cole Palmer y acompañarlo de grandes complementos. El equipo se estaba haciendo y tenía buena pinta. Pues con todo eso, Chelsea y entrenador decidieron este martes que ya era suficiente. Que no hacía falta continuar más, desatando un alud de críticas en Inglaterra. Una decisión totalmente inesperada y que no ha gustado ni mucho menos a algunos exfutbolistas del club.

Gesto de cariño de Pochettino con Cole Palmer / EFE

"Terminaron fuertes"

"Honestamente, todo es un desastre. No estuvo exento de errores este año, pero terminaron fuertes. El club simplemente no tiene una buena visión, están tropezándose de un entrenador a otro y la verdad es que no hay muchos entrenadores por ahí ahora mismo", aseguraba Craig Burley en ESPN. En la misma línea se movía Gustavo Poyet en 'Sky Sports': "Todos los que estaban cerca del club esperaban un gran verano y algo importante para el próximo año. Pero no conocemos lo que se cuece dentro... Me sorprendió, no podía creerlo. Era algo como imposible".

Ahora, al Chelsea le tocará volver a empezar de cero. Se busca un técnico joven y dinámica y la lista empieza a ser eterna. De Tuchel a De Zerbi, pasando por Thomas Frank y acabando en un Cesc Fàbregas que es historia del club y vendría después de ascender al Como a la Serie A. Sea como fuere, el entrenador escogido deberá empezar desde la casilla de salida, con una lista eterna de jugadores y teniendo que trazar un nuevo plan.

Pochettino había logrado formar un equipo de jugadores más que una constelación de estrellas, que era en lo que se había convertido el Chelsea desde la llegada de Todd Boehly. El reto la próxima temporada no es otro que aspirar a entrar, como mínimo, en la Champions. Pero no será fácil. Los billetes van caros y el club 'blue' sigue demostrando que no hay nadie a los mandos para comandar la nave. Falta estructura y un plan claro. Si no, será imposible que el cuadro 'blue' vuelva a luchar con los mejores.