Las 10 frases más destacadas de la entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan

El futbolista portugués se ha despachado a gusto ante sus críticos y ha dejado muchos titulares La prensa, Rooney, Neville, o Rangnick, en el punto de mira de las críticas de Cristiano Ronaldo

La 'rajada' de Cristiano Ronaldo por su situación actual ha vivido su primer episodio. En una entrevista con el periodista Piers Morgan, el futbolista del Manchester United ha disparado sin compasión a todos sus críticos y tampoco ha dudado en atizar a su actual club, con el que también ha tenido malas palabras.

La entrevista de Ronaldo con Morgan está dividida en dos partes, y en esta primera entrega, el portugués ha hablado sobre lo cerca que estuvo de producirse su fichaje por el Manchester City, la situación actual del United, el peor momento de su vida tras la muerte de uno de sus hijos, así como de las críticas por parte de la prensa, o sus excompañeros Wayne Rooney y Gary Neville.

Para la segunda parte, el programa ha ofrecido un adelanto en el que todo apunta a que Erik Ten Hag será protagonista, y no precisamente por las alabanzas que le pueda hacer Ronaldo, sino todo lo contrario. "Me ha faltado el respeto", ha sido una de las frases avanzadas por el portugués en relación a su actual entrenador.

Estas son las 10 frases más destacadas de Cristiano Ronaldo en la primera parte de la entrevista con Morgan

Sobre el fichaje por el City: "Estuve cerca de fichar por el Manchester City. Guardiola dijo que intentaron ficharme. Pero el corazón me habló y me dijo que tenía que fichar por el United. Hablar con Alex Ferguson fue una de las claves"

"No sigo a los récords, los récords me siguen a mí"

Crítica al United: "El United está detenido en el tiempo, ha progresado cero. Algunas infraestructuras, el gimnasio, los chefs. Me ha sorprendido muchísimo"

Dardo a Rangnick: "Nadie sabía quien era Rangnick. Lo respeto por todo el trabajo que ha hecho, pero no sabía quién era, no lo conocía como entrenador, nunca había oído su nombre"

Los jóvenes y los nuevos tiempos: "Sobre el respeto a los jóvenes, ahora estamos en una nueva era. Ahora tienen las cosas más fáciles. No podemos decirles nada por eso, es parte de las nuevas generaciones. Escuchan, pero si les entra por una oreja y les sale por otra, poco se puede hacer. Eso es un poco vergonzoso teniendo en cuenta a los veteranos que tienen delante"

Elogios a Dalot y Martínez: "Dalot es uno de los jóvenes ejemplares en el Manchester United. Es inteligente, profesional. Quizá también Lisandro Martínez"

El peor momento de su vida: "La pérdida de uno de mis hijos ha sido el probablemente el peor momento en mi vida"

La convivencia con las críticas: "Estoy acostumbrado a vivir con las críticas. Me gusta ver en los malos momentos quien está a mi lado y quien solo aporta negatividad. En los últimos meses, la prensa me ha criticado incluso más, incluso la portuguesa, y no lo entiendo. La envidia es parte de esto"

'Rajada' contra la prensa: "Lo bueno que tengo es que no me gusta leer lo que la prensa dice. El 95% de las veces, la prensa escribe basura"

Su respuesta a Rooney: "No entiendo las críticas hacia mí de Rooney. No sé si está celoso de mí, sus hijos estuvieron en mi casa hace unos meses. Quizá esté celoso porque tuvo que acabar su carrera con apenas 30 años..."