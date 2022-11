¿Está forzando Cristiano su salida del Manchester United?

Todo apunta que, tras su entrevista 'bomba', Cristiano Ronaldo está buscando salir en invierno del Manchester United Compañeros, técnico, aficionados y club, hartos de las faltas de respeto del portugués

Los caminos de Cristiano Ronaldo y el Manchester United, como todo indica, van a separarse este próximo invierno. El portugués no se calló en la entrevista con Piers Morgan, enfadando así a todo aquel vinculado con los 'red devils'. Ahora, no le queda otra que buscarse un nuevo destino, aunque no lo tendrá fácil. Pero se lo ha ganado a pulso.

Numerosos desplantes a sus compañeros, técnico, afición y club que han hecho estallar la relación con el conjunto que lo vio convertirse en estrella. Cristiano volvía a 'casa' en verano de 2021 para devolver al United al sitio que se merece, pero lo cierto es que tras una correcta primera temporada, los problemas con su técnico en verano y posteriores suplencias, le hicieron decidir 'acabar con todo' en su segundo curso.

Cristiano, antes de entrar al campo desde el banquillo, junto a Ten Hag | EFE

Y así se ha llegado a esta situación tan complicada para ambos. Cristiano no respeta a su entrenador, como dijo literalmente, se siente traicionado por el club, como también espetó, y otras muchas sentencias que no hacían más que ir en contra de sus intereses.

El United se hartó

Mala actitud, desaparición antes del término de los partidos, malas caras por sus suplencias y demás, lo llevaron a ser apartado del grupo hace tres semanas. Ten Hag se cansó de aguantar a 'un niño de 37 años', llegando a un punto de no retorno.

El tenso momento entre Cristiano y Bruno Fernandes cuando se reencuentran en Portugal | Twitter

Sus compañeros le habrían echado ya del grupo de Whatsapp y tras el saludo con Bruno Fernandes, la estrella del United, en la concentración con Portugal, no queda duda de que la relación está rota con la plantilla.

Sin comunicado ni arrepentimiento

Tras su marcha antes del final del partido contra el Tottenham y posterior sanción, reflexionó y publicó un mensaje en sus redes pidiendo perdón y reafirmando su compromiso "Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado". Lo cierto es que en tres semanas, sí ha cambiado. ¡Y mucho!

El Mundial tapará, o no, su polémica entrevista, pero una vez finalizado, Cristiano tendrá que afrontar una nueva búsqueda de equipo sin ser ya el futbolista que todos quieren.