Marta Marrero: "Estoy disfrutando más de meterme en la pista"

Ya han pasado más de dos meses desde que el Sant Jordi fuera testigo del último partido de Marta Marrero. En el Masters de 2022, la canaria ponía punto y a parte a su trayectoria para ser mamá. Ahora, sigue vinculada al pádel con el potente proyecto Aurial Pádel.

¿Cómo han ido estos tres meses? ¿ha cambiado algo?

Aún lo estoy digiriendo todo. Al principio cuesta un poco más porqué fueron muchas emociones. Sigo entrenando y me gustaría en un futuro no muy lejano volver. Y si me encuentro motivada, seguiré compitiendo un par de años más.

¿Qué echas de menos y que te gusta más de la nueva rutina?

Estoy entrenando. No al nivel de antes y esto está bien porqué no me mato cada día. Quizás estoy disfrutando más de meterme en pista que cuándo tenía la presión de dar el máximo para lograr los objetivos. Por otro lado, no tengo objetivos, ni a corto ni a medio plazo y me falta un poco de motivación. Por la mañana sigo haciendo lo mismo pero por la tarde me estoy involucrando más con mi proyecto fuera de las pista. Estoy aprendiendo mucho.

Y ver que vuelve a empezar el circuito y tu no estás…

Da pena. No te voy a engañar. Añoranza de poder estar ahí y competir. Pensaba que me costaría más ver los partidos pero he visto unos cuántos y los he disfrutado. Estoy contenta con mi nueva etapa.

¿Qué te ha parecido lo que has visto en Abu Dhabi?

Veo que las dos primeras parejas, Ale-Gemma y Ari-Paula, están un poco por encima de otras parejas. Me ha parecido que Ari y Paula están en un nivel muy alto, hicieron una final impecable. Las vi muy centradas y muy enfocadas en sus objetivos. Y Gemma y Ale juegan con los ojos cerrados, se conocen a la perfección. La lucha estará ahí. Y también he visto varias parejas que se tienen que acoplar. Seguro que el nivel mejora porqué es un primer torneo y hay muchos nervios.

Cómo se tiene que imaginar el lector de Sport a Marta Marrero viendo un partido de pádel? ¿Con boli y libreta?

Se la tiene que imaginar en cualquier lado porqué me pongo a ver partidos donde sea. El otro día bajaba de la montaña en el coche y tenía ganas de ver la final. La vi en diferido sin saber el resultado. Y no tomo notas pero me quedo con cosas. Me hago mis notas internas. Y también comento cosas con los que tengo al lado.

Viví muy intensamente el último partido. Me emocioné muchísimo con el público, con mi marido

Del homenaje en el Sant Jordi y de los momentos de esos últimos días, ¿con qué te quedas?

Viví muy intensamente el último partido. Me emocioné muchísimo con el público, con mi marido. Estuve un rato en la zona de los stands y no podía parar de llorar. El homenaje fue también muy bonito. Todas mis excompañeras han tenido gestos conmigo en público y en privado. Con Lucía se nos había quedado una espinita y me quedé tranquila de jugar el último torneo con ella. Limamos asperezas que teníamos por habernos dejado. Y se portó de 10. Sabía la importancia que yo le daba al Master, me dio tranquilidad, se implicó al máximo. Y creo que fue una bonita manera de acabar.

La última. ¿Qué le dirías a la Marta Marrero que decidió dedicarse al pádel?

Que disfrutara más de los buenos momentos. He sido disfrutona pero el circuito es tan intenso que casi no te da tiempo de celebrarlo. Las victorias son caras pero no las celebras porqué tienes que pensar ya en el siguiente torneo.