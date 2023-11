Lebrón y Galán buscan nuevos compañeros para 2024

Franco Hernán Stupaczuk reveló detalles sobre posibles cambios de pareja de cara a la próxima temporada Ale Galán y Juan Lebrón se habían comunicado con él y su pareja, Martín Di Nenno, para explorar cambios

Franco Hernán Stupaczuk, destacado jugador de pádel, compartió detalles sobre posibles cambios de pareja de cara a la próxima temporada en una entrevista con MARCA. Ante la pregunta sobre si había recibido llamadas de otros jugadores para unirse a nuevos proyectos, Stupaczuk reveló que tanto Ale Galán como Juan Lebrón se habían comunicado con él y su pareja, Martín Di Nenno, para explorar la posibilidad de cambios.

"Juan realmente habló con Carlos [Pozzoni], que es más o menos el que me representa, pero la idea, como te he dicho, es la de seguir juntos... Dicho esto, a mí me gustaría que Lebrón y Galán siguiesen, creo que es una pareja muy buena ya mí me encanta enfrentarme a los mejores. Nosotros tenemos la idea de seguir juntos a no ser que cambie el día de mañana, no lo sé... también cada uno tiene su desgaste, yo no sé cómo se siente Martín ni él sabe cómo me siento yo, pero a día de hoy te puedo decir que sí, que vamos a seguir juntos", explicó Stupaczuk.

El jugador argentino está actualmente en la contienda por alcanzar el número 1 de la temporada 2023 en el World Padel Tour junto a Martín Di Nenno. Con los dos torneos restantes, Stupaczuk y su pareja buscan consolidarse como una de las duplas más destacadas en el mundo del pádel.