Paula Josemaría: "Estamos donde estamos porqué somos completas”

Paula Josemaría (Moraleja, 1996) tiene apariencia tímida en las distancias largas. En la conversación, pierde un poco el miedo pero da la sensación que donde se encuentra más cómoda es en la pista. Por si había lugar a dudas. Es de los pocos jugadores y jugadoras que no están disputando la Pro Padel League en Miami durante el parón de Premier Padel. Atiende a Sport después de pasar por Barcelona para participar en un acto promocional de una de las marcas que la patrocinan.

Has dejado de lado la pala para apretar el pedal del acelerador.

Si… estuve en Barcelona para un evento. Nos enseñaron un coche que se parece a los de las carreras. Nos enseñaron a conducirlo y lo conducimos un rato. Utilizarlos en un sitio cerrado tiene su emoción y es una cosa que me gusta.

No has jugado la Pro Padel League. ¿Por qué?

Este fin de semana jugué unas ligas por equipos en Milán. Un torneo de la federación italiana. Lo de la PPL es más estilo evento. Nada que ver. Tuve opción de ir pero prefería descansar y entrenar. Tenemos pocas opciones de descansar y las pocas que tenemos me gusta hacerlo cerca de casa.

¿Echas de menos a Ari?

(ríe) Al final, está bien separarnos durante unos días porque nos pasamos muchas horas juntas. Nos va a ir bien, seguro. Echo de menos competir con ella porqué ya llevamos unos días sin hacerlo. Al final es lo que nos gusta. Volver a los torneos. Tengo ganas.

Dime una virtud y un defecto de ella.

Es muy completa, lo hace todo bien. Es su gran virtud. Defecto? quizás su smash. Pero por sacarle alguno.

¿Qué crees que diría ella de ti?

Creo que ella diría lo mismo y diría que mi defecto es la defensa. Y eso que lo he mejorado. Pero somos muy completas. Por eso estamos donde estamos. Es nuestra gran virtud. Somos buenas en ataque y también en defensa. Somos una pareja muy compensada.

¿Los parones y estas competiciones diferentes van bien para oxigenar la cabeza?

El calendario está lleno pero los torneos están más espaciados que el año pasado. Lo de la temporada pasada fue una locura. Llevamos dos semanas entrenando y nos quedan dos más. No es un tema de torneos sinó de viajes. Es duro. Lo peor vendrá más adelante. Se unirá el cansancio físico. Hay que prepararse bien. Son muchas horas fuera de casa y a veces se necesita espacio para oxigenar. Es normal. Nosotros lo llevamos bastante bien pese a que ya llevamos cuatro años juntas.

¿Eres de las que echas de menos a los tuyos?

Echo de menos estar en casa. A mi familia, mi espacio. Los jugadores de pádel echamos de menos nuestro descanso en casa. No en el hotel. No tienes tu zona. Estar en casa también nos ayuda a recuperarnos mejor. Yo soy de echar de menos mi casa y mi gente. Si puedo, siempre me voy con los míos.

Por todo esto que comentas. Cansancio, viajes,... ¿fue por esto la baja de Puerto Cabello?

No… porqué estamos a principios de año y no hay mucha condensación de torneos. Pero, era un sitio muy lejos, con diferencia horaria y lo decidimos con el equipo. Queríamos entrenar por aquí para pulir cosas. Aún no hay mucho cansancio físico ni mental.

La decisión fue buena viendo lo visto.

(rie) Me sabe mal por qué algunos se encontraron muy mal. No sé qué pasó pero bueno… visto así fue una decisión buena. Pero, evidentemente, no lo sabíamos. Y créeme que no estar bien en un país estranjero es muy duro. No poder competir que es a lo que vas. Ojalá que no vuelva a pasar.

No había empezado mal la temporada.

Si, empezó muy bien. Jugando muy bien. Jugando un buen nivel de pádel y ganando los dos primeros torneos. En Acapulco, había mucho calor y también mucho viento. Allí, las condiciones se igualan. Pero, no quiero quitarle méritos a la Portu ni a Bea. Jugaron muy bien, intentamos hacer puntos por cualquier sitio y no podíamos. Pasaban una bola más, siempre. Y tampoco estuvimos acertadas. Se nos complicó y nos ganaron.

¿Es la constatación que estamos viendo un nivel muy alto de pádel?

Cualquier pareja te puede meter mano. Si una pareja no está a máximo nivel es muy difícil que gane. Y es la constatación que ganar títulos es muy complicado. Cada temporada más. Ojalá que en el siguiente podamos estar mejor que en Acapulco.

En estos días sin torneo, ¿en que os centráis?

Son cosas que se quedan en el equipo. En la línea de los últimos meses. Muchas veces no te sale lo que entrenas y queríamos ganar confianza. Completarnos. Porqué aún somos jóvenes y nos queda por hacer y mejorar.

Es un tópico pero lo complicado es mantenerse en el número 1.

Pero ya lo hicimos la temporada pasada. Al fin y al cabo, nos quedamos a un partido del número 1. También es verdad que de números 1 no ha habido tantos y llegar es muy complicado. Ahora nos toca mantenernos, si. Para hacerlo, tienes que ser el mejor en todos los aspectos del juego. Hemos empezado muy bien y seguiremos luchando para mantener la misma línea.

Como pareja consolidada, ¿cómo se viven los cambios de pareja de vuestras principales rivales?

Desde dentro del circuito, sabemos que los cambios están a la orden del día. Cada vez lo son más. Tantas horas junto a tu pareja, hace que te acabes cansando de tu compañero. Te das cuenta que fuera de la pista o dentro no congenias. Y son cómputos de todo tipo que son difíciles de sostener. El resultado marca mucho el seguir o no seguir. Los aficionados empiezan a ver normalidad en tantos cambios y nosotros también. Vemos que cada vez más se busca fuera. A mi, personalmente, me siguen sorprendiendo los cambios de parejas tan buenas como Gemma-Ale o Gemma-Marta. También te digo, que cambiar debe tener cosas buenas. Te genera nuevas ilusiones.