Vitor y Dayana

Vitor Roque ya está en Barcelona / FCB

Rememorando a la Patrulla Canina, hoy canto aquello de: “Ya está aquí, ya llegó Vitor Roque”. Un chaval de 18 años que para algunos ha de ser el revulsivo para este Barça que tantas dudas genera y que se ha ido alejando del liderato de La Liga.

Me reí mucho “tiktokeando” en el móvil y ver a Gerard Romero transmitiendo alborozado el despegue del avión en el que viajaba Vitor Roque. Lo chillaba como si estuviese presenciando en directo el fenómeno de la ascensión de Cristo a los cielos. El esperado, el que ha de resolver todos los males de este Barça, ya está entre nosotros. Le han enfundado el anorak del Barça y ahora le fotografían entre risas porque no sabe la que le puede caer si no cumple con las expectativas que está generando.

Eso es lo que más me preocupa del recién llegado. Se piensa que hemos fichado a un crack consolidado, como los que fichábamos cuando éramos ricos, y que nos va a maravillar desde el minuto uno. Ojo con eso. No nos engañemos, este jugador solo tiene un año más que Marc Guiu. ¿Se imaginan pedirle a Guiu que sea él quien salve la temporada? Roque acaba de aterrizar sobre un portaviones que va a medio gas, pero que es un portaviones. Aquí la presión que sufren entrenador y jugadores es imponente. Para soportarla hay que ser maduro, y el brasileño es un niño que juega muy bien, pero un niño.

Un chaval que, por cierto, acaba de casarse con una niña llamada Dayana Lins que cumple con los cánones de mujer de futbolista: una influencer que se muestra en las redes como Dayana en bikini, Dayana con un vestido dos tallas menor, Dayana haciéndose un selfi, Dayana con unas botas imposibles color fresa, Dayana guiñando un ojo bajo unas pestañas XXL, en fin, nada que no hayamos visto en una influencer de su edad.

A ella es a quien emocionalmente le corresponderá ayudar a Vitor en los momentos de mayor desánimo, y viceversa. Las parejas tan jóvenes que cambian de repente de país y de cultura necesitan de mucho apoyo, espero que el club se lo sepa dar porque lo que es el aficionado, no nos engañemos, va a pensar únicamente en goles y resultados. Vitor y Dayana, bienvenidos al Barça.