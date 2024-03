Vinicius y el color del dinero

Carvajal persigue a Vinicius / Efe

El 24 de agosto de 2022, Barça y Manchester City disputaron un amitoso en el Camp Nou. El objetivo de aquel partido era recaudar fondos para la investigación de la ELA. Su gran impulsor fue Juan Carlos Unzué, ex futbolista que sufre esta enfermedad. Más de 91.000 personas acudieron al estadio blaugrana para ver a los equipos de Xavi y Guardiola. La cita fue un éxito enorme porque, más allá del gran ambiente que se generó en las gradas y entre ambos equipos, se recaudaron 4.362.872 euros que, de forma íntegra, se usaron y se siguen usando para la lucha contra la ELA.

El 26 de marzo de 2024, España y Brasil disputaron un amistoso en el Santiago Bernábeu. El objetivo de aquel partido era concienciar a la humanidad de la lacra que supone el racismo. Su gran reclamo fue Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid que ha sufrido insultos racistas. Unos 68.000 espectadores acudieron al estadio madridista para ver a los equipos de De la Fuente y Dorival Junior. La cita fue un éxito enorme porque, más allá de escucharse pitos a Morata, jugador español, aplausos a Lamine Yamal, jugador del Barça, y que Vinicius, como siempre, estuviera en todos los fregaos, se generaron cerca de cinco millones de beneficio a repartir entre RFEF (2), CBF (2) y Real Madrid (1).

Vinicius Jr. se encara con Oyarzabal en el transcurso del España-Brasil en el Bernabéu. / AP

Cinco ‘palos’ a repartir entre quienes usaron a un chaval de 23 años para organizar un partido cuyo objetivo final no tenía nada que ver con el racismo, sino con la cartera. Un éxito total el amistoso, de eso no hay duda. Si ha concienciado a los imbéciles que insultan a Vinicius por su color de piel, eso ya se verá. No hay por qué dudar de que así será y el futbolista del Real Madrid no volverá a escuchar a ninguno de esos imbéciles y, en consecuencia y sin provocaciones, se comportará como un profesional íntegro.

Además, Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid, tiene una nueva oportunidad para demostrar que él es el gran referente mundial de la lucha contra el racismo. Quienes seguimos creyendo que detrás de este futbolista no solo hay un liante con poca mecha, estamos convencidos de que todos los beneficios que se logren con el documental de Netflix servirán para ayudar a la lucha contra la lacra que supone el racismo. Sobre todo para ayudar a aquellas personas que, al contrario que Vinicius, no tienen a nadie que les proteja de sus agresores y lo sufren a diario. Vinicius, sin duda, estará a su lado para lo que necesiten, corrigiendo el error que supuso no declarar por estar de vacaciones ni arrodillarse en un Real Madrid-Manchester City como gesto de apoyo al ‘Black Lives Matter’ que el Bernabéu pitó. Que el color de la piel siempre esté por encima del color del dinero.