Xavi demanda a Manuel Jabois

Xavi, tras clasificarse el Barça para los cuartos de final de la Champions ante el Nápoles, recordó que 'El País' había publicado después de caer ante el Royal Amberes en la fase de grupos, una crónica cuyo titular decía lo siguiente: "El Barça es el bufón de Europa". El técnico blaugrana afeó la expresión: "¿Qué hacemos ahora con el bufón de la Champions?", dijo en la rueda de prensa posterior. Tanto quien escribió la crónica, el periodista Ramon Besa, como el propio Xavi, recibieron críticas desde sectores que consideraban, por un lado, que Besa se había sobrepasado con el titular y, por el otro, que Xavi no debió responder como lo hizo a una de las firmas con más prestigiosas del entorno blaugrana.

La cosa no habría ido a mayores porque, de hecho, se trataba de interpretaciones distintas de una misma realidad. Sin embargo, la polémica siguió aumentando, con Xavi en la diana, cuando el también periodista de 'El País', Manuel Jabois, dijo, cuando le preguntaron si alguna vez le habían afeado por algo publicado, dijo lo siguiente en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser esa misma noche: "Sí, seguramente sí, pero en privado y no lo quiero decir". Cuando le insistieron, sí quiso decirlo: "Es que fue Xavi". "¿En serio?", ampliaron: "Sí, pero no lo voy a decir porque fue en privado, a través de mensajes y fue una cosa bastante sucia". Acabó diciendo que "envió una serie de mensajes y tal. Ganó todo y se pensó que el hecho de ganar todo te convierte en intocable".

Lewandowski y Xavi, en una imagen de un entrenamiento / Ferrándiz

Al día siguiente publicó un artículo en 'El País' en el que matizaba sus palabras de forma más o menos clara según la comprensión lectora o visión subjetiva de cada uno, pero Xavi consideró que Jabois había faltado a la verdad. Según 'Adrián Sánchez', de 'Más que pelotas', el técnico ha demandado al periodista, algo que ha podido confirmar SPORT. De hecho, la demanda ya está en marcha y, en principio, el primer paso antes de ir hasta el final, es que se produzca una rectificación pública de lo expuesto en su momento por Manuel Jabois.

Irá hasta el final

Fuentes del club aseguran que ya se pusieron en contacto con el periodista y que, en conversación privada, reconoció que Xavi no le había llamado ni le había escrito. Al parecer, y según explican también desde el Barça, "Xavi no sabe quién es Manuel Jabois ni tiene su contacto". El técnico blaugrana está dispuesto a ir hasta el final con el objetivo de que Manuel Jabois se retracte de las falsedades que habría expresado durante su intervención radiofónica. Si no existe rectifiación, la demanda seguirá su curso, aseguran desde la entidad blaugrana.