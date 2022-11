"Esa noche estaba levitando": El Barça-City por la ELA dejó 4.362.872 euros

"Le propusimos a la Liga formar parte de todo esto, pero dos años después aún esperamos su respuesta", ha comentado Unzué Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, Juan Carlos Unzué, capitán del equipo por la ELA, y María José Arregui, presidenta de Fundación Luzón, han presentado los datos

Éxito rotundo. El Barça-Manchester City que se disputó el pasado 24 de agosto en el Camp Nou dejó una recaudación de 4.632.872 euros. Juan Carlos Unzué, cabeza visible, capitán del equipo de la ELA y líder de toda la iniciativa, ha sido el encargado de anunciar públicamente el dinero que dejó el duelo entre dos titanes del fútbol europeo. 91.062 espectadores siguieron el encuentro in situ desde unas gradas del Camp Nou que vibraron con los ocho goles y el espectáculo ofrecido por ambos conjuntos, pero sobre todo con la emoción y el trasfondo de todo lo que se vivió en el coliseo azulgrana.

Escudado por el vicepresidente Rafa Yuste y por María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón, Unzué ha comparecido en el Auditori 1899, emocionado, para explicar todo el torrente de sensaciones que vivió ese día de agosto ("me costó dormir") y para agradecer al FC Barcelona, al Manchester City y a todos los implicados por haber puesto tanto de su parte.

YUSTE, EMOCIONADO

El primero en tomar la palabra, eso sí, ha sido Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona. Se ha prodigado en palabras para loar todo lo que está haciendo Juan Carlos y ha asegurado que la entidad azulgrana seguirá colaborando: "En nombre del Barça, te agradecemos Juan Carlos esta iniciativa. Aún me acuerdo cuando me planteaste lo del partido. Cuando me dijiste que querías organizar un partido entre Barça y City. Fue antes de las elecciones. Nosotros nos comprometimos a que si salíamos vencedores así se haría".

"Desde el primer momento nos pusimos todos a disposición junto a Txiki, a Ferran Soriano, a Pep. Llenar el Camp Nou el mes de agosto por una causa solidaria, esto nos da a todos una lección de vida. Por ser como eres, por ser una persona que siempre tiene una sonrisa".

MÁXIMA TRANSPARENCIA

Por su lado, Unzué ha agradecido enormemente a todos los implicados antes de comunicar la cifra recaudada: "Estamos aquí para cumplir la palabra. Dije que queríamos hacerlo todo con la máxima transparencia. Explicar dónde serán destinados esos euros. Lo primero es agradecer al City. Y mucho. Desde el minuto uno me hicieron saber su compromiso. Después, al FC Barcelona por demostrar de nuevo ese lema que dice que es más que un club".

"Esa noche, la del día 24, me costó dormir. Estaba casi levitando. Ni en mis mejores sueños había imaginado que podía meter a más de 90.000 personas en el Camp Nou por la ELA. Mis compañeros de equipo hicieron un gran esfuerzo por venir. En nuestro partido, en su partido", ha comentado Juan Carlos.

"El objetivo es financiar y ayudar a los mejores investigadores para que dediquen más tiempo y esfuerzos en la ELA. Que sea realicen más ensayos clínicos en España y que los afectados de ELA en nuestro país puedan ser parte de ello. La administración pública tiene que implicarse mucho más, necesitamos que a este dinero que conseguimos con este evento se sumen las organizaciones públicas. Que se le dé más visibilidad", ha matizado Unzué.

Además, ha asegurado que "le propusimos organizar partidos benéficos a la Liga, que se implicaran, pero aún esperamos su respuesta dos años después".