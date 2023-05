El tiempo de duelo se ha acabado

PENSANDO EN LA LIGA

Todo y aún arrastrar una dolorosa resaca, hay que centrarse en la liga ACB. No es un ejercicio sencillo. El debate sobre el futuro del equipo y sus componentes es vivo y, por lógica, tendrá continuidad hasta que se acabe la temporada. Y un poco más.

No obstante, como recuerda el tópico, el balance debe hacerse con todos los deberes hechos. Ganar la liga no es un objetivo menor. Primero, implica que has sido el equipo más regular.

Y, sin duda, nadie, si se gana el título, estará en el mismo estado de ánimo que en estos momentos. No haber entrado en la final de la Euroliga es una enorme decepción. Sin excusas. Pero si los de Saras saben recuperarse de un batacazo tan monumental, todavía hay tiempo de minimizar los daños.

Recordemos que la pasada temporada fue nefasta. Vivimos una Final Four parecida a la actual, y el Barça entró en barrena en la liga. No puede volver a pasar. Hay que pedir a los jugadores que demuestren su profesionalidad ante una situación complicada. No puede volver a repetirse que el equipo no compita, ni que sea ambicioso. No tienen ninguna excusa.

LOS RECURSOS DE LA PLANTILLA

Kaunas nos ha dado una lección. Si todo el mundo no juega a tope, es casi imposible ganar duelos clave.

Saras, discutido por muchos, ha de ser el primero en dar a los suyos los recursos para que sepan superar los habituales minutos de descontrol. El técnico sabe que se la juega, aunque él también deberá decidir qué quiere hacer, y su continuidad puede depender del resultado de la liga.

Vimos ante el Madrid un perímetro que funcionó. La baja de Higgins generaba dudas, pero la pareja Abrines-Kuric ha sido lo mejor del equipo.

También Laprovittola es fiable y, por supuesto, Satoransky. Algo nervioso, es jóven, Jokubaitis y, como siempre, trabajador Kalinic.

Creo que el colapso de Mirotic y Sanli será puntual, y Vesely, si no se lesiona, volverá a ejercer de padre espiritual de todos.

Saras debe dar más protagonismo a Tobey. Debió tener minutos ante el Madrid y hay que recuperarlo anímicamente.

Sin duda, piezas como Da Silva, Paulí o Sergi Martínez también pueden colaborar en series tan largas como los Play Off. La plantilla es solvente. Estaba jugando bien antes de la Final Four. Está en sus manos recuperarse rápidamente y entender que sus seguidores pueden aceptar muchos errores, pero nunca perdonaran la falta de actitud y la ambición.